Жінка протягом 7 років думала, що її стілець синій, а потім дізналась правду (фото)
Крістін не могла повірити своїм очам, коли з’ясувала, що крісло, яке вона вважала синім протягом семи років, насправді виявилось сірим. Про це стало відомо випадково, коли молода жінка продавала меблі в інтернеті.
Детальніше вона розповіла в одному з відео, оприлюдненому в TikTok.
Спантеличена Крістін звернулася до підписників за порадою: "Це крісло сіре чи синє? Я завжди вважала його синім!". У кадрі вона показала предмет, щоб почути незалежну думку.
Більшість користувачів мережі підтвердили: крісло дійсно сіре. У коментарях дехто поставився до цієї ситуації з розумінням, інші — з гумором:
- "Мені шкода, що тобі довелося дізнатися про це саме так", — написав один з учасників обговорення;
- "Якщо це крісло синє, то яке для тебе небо?" — поцікавився інший глядач.
Несподівано піднята тема набула глибшого сенсу.
Прихована небезпека
Один з коментаторів припустив, що у Крістін може бути тританопія — рідкісна форма дальтонізму, при якій спотворюється сприйняття синього кольору.
Почувши про це, жінка вирішила пройти онлайн-тести та звернутися до офтальмолога для уточнення діагнозу. "Якби не ця випадкова розмова у Facebook, я б так і жила, думаючи, що це крісло синє, до кінця свого життя", — підсумувала Крістін.
Її відео стало вірусним, спровокувавши обговорення щодо сприйняття різних кольорів, особливостей зору та того, як повсякденні речі можуть раптово змінити наше уявлення про реальність.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Двох сестер із Флориди, які довели, що стильний інтер’єр не обов’язково потребує великих витрат. Вони облаштували орендовану квартиру, використовуючи речі з розпродажів, і вклалися всього у $350. Їхній дизайнерський експеримент швидко став популярним у соцмережах.
- Тим часом у штаті Мен виставили на продаж незвичний будинок — переобладнаний старовинний залізничний вагон. Помешкання площею 40 кв. м може вмістити до п’яти осіб і розташоване серед мальовничої природи. Його вартість — $129 000.
Крім того, вагітна Ніколь Остін, мати чотирьох дітей, спровокувала дискусію в соціальних мережах. Маму назвали ледачою після екскурсії будинком, який їй "подарувала" держава.