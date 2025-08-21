Жінка знайшла дивний пристрій на задньому дворі: поліція попередила про небезпеку

Мешканка Нью-Йорка (США) натрапила на дивний предмет просто на своїй галявині. Спочатку вона прийняла його за звичайний телефон, але пізніше з'ясувалося, що це був замаскований засіб стеження.

Related video

Мері Кіхо, яка живе у своєму будинку вже 35 років, помітила гаджет, схожий на смартфон, обмотаний чорною ізоляційною стрічкою. Єдиною відкритою частиною була камера. Про це пише Money Wise.

За словами жінки, пристрій мав такий вигляд, ніби був створений виключно для прихованого спостереження.

"Спочатку я не могла зрозуміти, чому саме наш будинок. Але потім зрозуміла, що ми знаходимося в центрі кварталу", — розповіла американка.

Експерти попереджають, що подібні знахідки — не поодинокі випадки. Поліція повідомляє, що зловмисники дедалі частіше використовують дешеві камери та смартфони, щоб стежити за домовласниками, їхніми звичками та цінними речами. Подібні інциденти фіксуються по всьому регіону трьох штатів і навіть в інших частинах США.

Так, у Каліфорнії мешканка Гарден-Гроув виявила в кущах у сусіда заховану камеру з акумулятором, спрямовану прямо на її будинок. Спочатку вона прийняла предмет за сміття, але пізніше з'ясувалося, що це діючий пристрій стеження.

Поліція повідомляє, що зловмисники все частіше використовують дешеві камери і смартфони, щоб стежити за домовласниками Фото: CBS News

За словами сержанта поліції Глендейла Ваге Абрамяна, такі пристрої легко купити в інтернеті або магазинах електроніки.

"Це може бути будь-яка цифрова бездротова камера — як дешева, так і дорога", — зазначив він.

Щоб убезпечити себе, поліція рекомендує:

використовувати сигналізацію і датчики руху;

вмикати освітлення у дворі в темний час доби;

підстригати живоплоти, виключаючи місця для укриття;

регулярно перевіряти ділянку на наявність підозрілих предметів.

Жителі кварталу, де живе Кіхо, намагаються бути пильними.

"Ми наглядаємо один за одним. Якщо хтось їде, сусіди перевіряють під'їзну доріжку і стежать, щоб усе було гаразд", — розповіла жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні. Господарі дивом залишилися цілі. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини і керування без документів.

Також стало відомо, що сусід регулярно псує чужий будинок під час дощу. Щоб захистити власне подвір'я від злив, чоловік почав викладати мішки з піском на вулиці, спрямовуючи потік води просто до житла поруч.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на вашу безпеку. Якщо ви зіткнулися з проблемами, зверніться до фахівця.