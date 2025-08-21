Женщина нашла странное устройство на заднем дворе: полиция предупредила об опасности

Жительница Нью-Йорка (США) наткнулась на странный предмет прямо на своей лужайке. Сначала она приняла его за обычный телефон, но позже выяснилось, что это было замаскированное средство слежки.

Мэри Кихо, которая живет в своем доме уже 35 лет, заметила гаджет, похожий на смартфон, обмотанный черной изолентой. Единственной открытой частью была камера. Об этом пишет Money Wise.

По словам женщины, устройство выглядело так, будто было создано исключительно для скрытого наблюдения.

"Сначала я не могла понять, почему именно наш дом. Но потом сообразила, что мы находимся в центре квартала", — рассказала американка.

Эксперты предупреждают, что подобные находки — не единичные случаи. Полиция сообщает, что злоумышленники все чаще используют дешевые камеры и смартфоны, чтобы следить за домовладельцами, их привычками и ценными вещами. Подобные инциденты фиксируются по всему региону трех штатов и даже в других частях США.

Так, в Калифорнии жительница Гарден-Гроув обнаружила в кустах у соседа спрятанную камеру с аккумулятором, направленную прямо на ее дом. Изначально она приняла предмет за мусор, но позже выяснилось, что это действующее устройство слежки.

По словам сержанта полиции Глендейла Ваге Абрамяна, такие устройства легко купить в интернете или магазинах электроники.

"Это может быть любая цифровая беспроводная камера — как дешевая, так и дорогая", — отметил он.

Чтобы обезопасить себя, полиция рекомендует:

использовать сигнализацию и датчики движения;

включать освещение во дворе в темное время суток;

подстригать живые изгороди, исключая места для укрытия;

регулярно проверять участок на наличие подозрительных предметов.

Жители квартала, где живет Кихо, стараются быть бдительными.

"Мы присматриваем друг за другом. Если кто-то уезжает, соседи проверяют подъездную дорожку и следят, чтобы все было в порядке", — рассказала женщина.

