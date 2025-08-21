"Молодець, друже": акула вкусила рибалку за ногу під час фотосесії на пляжі (відео)

Лимонна акула жорстоко напала на чоловіка, який разом з друзями витягнув її з океану для фотографування. Потерпілого доставили вертольотом до лікарні.

Як повідомляє Daily Mail, Шон Мьюз з Флориди отримав серйозне поранення ноги під час спроби сфотографуватися з лимонною акулою, яку він з друзями витягнув на берег. Відео інциденту швидко стало вірусним у соціальних мережах, викликавши хвилю обурення користувачів.

Подія сталася на острові Кайо-Коста, де Мьюз відзначав день народження риболовлею. Група чоловіків витягла акулу на пісок, освітлений налобними ліхтариками, і почала позувати для фото. У критичний момент, коли Мьюз підняв голову хижака, а його друг підняв хвіст, акула різко обернулася і встромила зуби в ногу чоловіка.

"О, Боже мій, о, Боже мій, о, Боже мій!" – вигукнув один з присутніх, коли Мьюз закричав від болю, а нога його залилася кров'ю.

Пізніше сам потерпілий коментував інцидент: "Ви ж не знаєте, що зробить дика тварина, розумієте? Тож таке трапляється, ми перебуваємо на її території в цей час".

Бригади екстреної допомоги прибули на місце події. Мьюзу надали медичну допомогу, після чого його доставили вертольотом до медичного центру Gulf Coast Medical.

Користувачі соціальних мереж різко критикували дії чоловіка.

"Грати в дурні ігри… вигравати дурні призи", – прокоментував один користувач. Інший додав: "Треба було повернути його у воду, замість того, щоб позувати для селфі… просто кажу".

Натураліст Роб Хауелл висловив думку, що акула діяла як тварина, яка намагалася повернутися у свою природне середовище: "Ця акула хотіла якомога швидше повернутися до води. Вона страждала від болю та була налякана, і не так багато людей виявляють до цих тварин належну повагу".

Мьюз зізнався, що хоча не він зловив акулу, а лише зняв її з гачка, він усвідомлює власну провину.

"Мені одночасно не пощастило чи пощастило? Бо, знаєте, якби це було кілька дюймів в один бік, мене б тут, можливо, вже не було", – сказав він.

Нагадаємо, що лимонні акули є видом, що знаходиться під охороною у Флориді, і, за даними Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди, було зареєстровано лише кілька випадків, що призводили до несмертельних укусів. Зараз комісія розслідує цей інцидент, а Мьюзу призначили операцію на нозі.

