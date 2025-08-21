"Молодец, друг": акула укусила рыбака за ногу во время фотосессии на пляже (видео)

Лимонная акула жестоко напала на мужчину, который вместе с друзьями вытащил ее из океана для фотографирования. Пострадавшего доставили вертолетом в больницу.

Related video

Как сообщает Daily Mail, Шон Мьюз из Флориды получил серьезное ранение ноги во время попытки сфотографироваться с лимонной акулой, которую он с друзьями вытащил на берег. Видео инцидента быстро стало вирусным в социальных сетях, вызвав волну возмущения пользователей.

Происшествие произошло на острове Кайо-Коста, где Мьюз отмечал день рождения рыбалкой. Группа мужчин вытащила акулу на песок, освещенный налобными фонариками, и начала позировать для фото. В критический момент, когда Мьюз поднял голову хищника, а его друг поднял хвост, акула резко обернулась и вонзила зубы в ногу мужчины.

"О, Боже мой, о, Боже мой, о, Боже мой!" — воскликнул один из присутствующих, когда Мьюз закричал от боли, а нога его залилась кровью.

Позже сам пострадавший комментировал инцидент: "Вы же не знаете, что сделает дикое животное, понимаете? Поэтому такое случается, мы находимся на ее территории в это время".

Бригады экстренной помощи прибыли на место происшествия. Мьюзу оказали медицинскую помощь, после чего его доставили вертолетом в медицинский центр Gulf Coast Medical.

Пользователи социальных сетей резко критиковали действия мужчины.

"Играть в глупые игры... выигрывать глупые призы", — прокомментировал один пользователь. Другой добавил: "Надо было вернуть его в воду, вместо того, чтобы позировать для селфи... просто говорю".

Натуралист Роб Хауэлл высказал мнение, что акула действовала как животное, которое пыталось вернуться в свою естественную среду: "Эта акула хотела как можно скорее вернуться в воду. Она страдала от боли и была напугана, и не так много людей проявляют к этим животным должное уважение".

Мьюз признался, что хотя не он поймал акулу, а лишь снял ее с крючка, он осознает собственную вину.

"Мне одновременно не повезло или повезло? Потому что, знаете, если бы это было несколько дюймов в одну сторону, меня бы здесь, возможно, уже не было", — сказал он.

Напомним, что лимонные акулы являются охраняемым видом во Флориде, и, по данным Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, было зарегистрировано лишь несколько случаев, приводивших к несмертельным укусам. Сейчас комиссия расследует этот инцидент, а Мьюзу назначили операцию на ноге.

Как сообщал Фокус, сегодня исследователи впервые в истории зарегистрировали ярко-оранжевую акулу-няньку у берегов Коста-Рики.

Фокус также писал, что на пляже в Австралии на серфера напала акула.