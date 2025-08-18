Надеялся на легкую добычу: морской хищник напал на человека прямо у берега (видео)

На пляже Кабарита в австралийском штате Новый Южный Уэльс на серфера напала акула, которая повредила его доску. Мужчина чудом не получил никаких травм.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел утром в понедельник. Свидетели увидели, как 43-летний Брэд Росс борется в воде, когда хищник отломил значительный кусок от его доски для серфинга. Несмотря на мощный удар, серфер смог самостоятельно выбраться на берег.

По словам очевидцев, неподалеку была замечена четырехметровая большая белая акула. На фото в соцсетях, видно доску Росса с большим откушенным куском, которая раскололась пополам.

43-летний Брэд Росс после нападения акулы

Представители службы Surf Lifesaving NSW сразу задействовали дроны для поиска хищника в районе пляжа. Из соображений безопасности власти графства Твид приняли решение закрыть зону отдыха. "Surf Life Saving NSW сообщила нам, что пляж сейчас закрыт из-за инцидента с укусом акулы, который произошел сегодня утром. Во время инцидента никто не пострадал", — говорится в заявлении совета.

Событие вызвало широкий резонанс среди серферов. Чемпион мира Келли Слейтер, комментируя видео, написал: "Отличный пример того, почему я так боюсь плавания в открытом океане. Доски для серфинга спасли немало серферов благодаря этому крошечному барьеру". Он также назвал Росса "счастливчиком, оставшимся в живых".

Местные жители активно обсуждали инцидент в Instagram. "Немного драмы на пляже после того, как я снял красивый восход солнца. Еще одно нападение акулы! Я тоже плавал там сегодня утром", — написал один из пользователей. Другой добавил: "Еще одно нападение акулы на моем местном пляже сегодня утром".

Часть комментаторов отреагировала с юмором: "Это же довольно большой хищник! Бедная маленькая акула думала, что получает вкусное лакомство, а в итоге имеет полный рот заноз стекловолокна". Некоторые шутили, что Россу стоит купить лотерейный билет после такого спасения.

