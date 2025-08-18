Сподівався на легку здобич: морський хижак напав на людину просто біля берега (відео)

На пляжі Кабаріта в австралійському штаті Новий Південний Уельс на серфера напала акула, яка пошкодила його дошку. Чоловік дивом не отримав жодних травм.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався вранці в понеділок. Свідки побачили, як 43-річний Бред Росс бореться у воді, коли хижак відламав значний шматок від його дошки для серфінгу. Попри потужний удар, серфер зміг самостійно вибратися на берег.

За словами очевидців, неподалік було помічено чотириметрову велику білу акулу. На фото, що поширили в соцмережах, видно дошку Росса з великим відкушеним шматком, яка розкололася навпіл.

43-річний Бред Росс після нападу акули

Представники служби Surf Lifesaving NSW одразу задіяли дрони для пошуку хижака в районі пляжу. З міркувань безпеки влада графства Твід ухвалила рішення закрити зону відпочинку. "Surf Life Saving NSW повідомила нас, що пляж наразі закритий через інцидент з укусом акули, який стався сьогодні вранці. Під час інциденту ніхто не постраждав", – йдеться у заяві ради.

Подія викликала широкий резонанс серед серферів. Чемпіон світу Келлі Слейтер, коментуючи відео, написав: "Чудовий приклад того, чому я так боюся плавання у відкритому океані. Дошки для серфінгу врятували чимало серферів завдяки цьому крихітному бар’єру". Він також назвав Росса "щасливцем, що залишився живим".

Місцеві жителі активно обговорювали інцидент в Instagram. "Трохи драми на пляжі після того, як я зняв гарний схід сонця. Ще один напад акули! Я теж плавав там сьогодні вранці", – написав один із користувачів. Інший додав: "Ще один напад акули на моєму місцевому пляжі сьогодні вранці".

Частина коментаторів відреагувала з гумором: "Це ж доволі великий хижак-верхівка! Бідолашна маленька акула думала, що отримує смачні ласощі, а зрештою має повний рот скалок скловолокна". Дехто жартував, що Россу варто купити лотерейний квиток після такого порятунку.

Як повідомляв Фокус, у червні найбільший самець великої білої акули приплив "відпочити" на курорті з людьми.

Фокус також писав, що на пляжі у США господиня відважно затулила вихованця від акули.