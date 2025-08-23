Пасажирка авіарейсу зіпсувала політ сусіду егоїстичним вчинком: що вона зробила (фото)

Чоловік сів у літак і сподівався, що його подорож буде спокійною та приємною, як і всі попередні. Проте обурлива поведінка сусідки на сидінні попереду зіпсувала йому настрій.

Related video

Жінка перекинула через спинку сидіння свій хвіст і закрила ним екран розважальної системи. Обурений подорожувальник опублікував фото цього інциденту на платформі Reddit.

"Під час польоту жінка постійно закривала мій екран своїм волоссям", — поскаржився чоловік.

Пасажирка літака закрила сусіду ззаду екран монітора своїм волоссям Фото: Reddit

Жінка зіпсувала сусіду політ в літаку своїм волоссям: реакція мережі

У коментарях під публікацією співчутливі користувачі написали десятки порад, як слід було вчинити в такій ситуації. Один із них запропонував імітувати чхання на волосся нечемної пасажирки, інший порадив чоловіку почати заплітати їй коси, та якщо вона повернеться, сказати, що занудьгував. Третій коментатор запропонував приліпити до хвоста сусідки жувальну гумку, щоб зробити з волосся "шторки" над видимою частиною екрана.

Проте один із коментаторів зазначив, що не варто було робити з мухи слона.

"У дев’яти випадках із десяти просте "вибачте, ваше волосся закриває екран мого телевізора" спрацює", — написав він.

Дехто з користувачів дивувався, чому жінка просто не зібрала волосся в пучок, щоб їй самій було зручніше в польоті.

Ще один коментатор порадив в таких ситуаціях звертатися до бортпровідників, які зможуть люб'язно пояснити іншому пасажиру, що він спричиняє дискомфорт сусідам.

"Ніколи не варто засмучуватися чи навіть розмовляти з цією людиною та хвилюватися через те, що ви будете грубі. Сподіваюся, що ви так і зробили", — зазначив він.

Нагадаємо, 20 серпня ЗМІ писали що на борту пасажирського літака почали тріскатися вікна прямо під час польоту. Екіпаж відповів пасажиру, який це помітив, що причин для занепокоєння немає.

12 липня Фокус розповідав, що хтось в літаку дві години дратував жінку на сидінні попереду своїми діями, а потім виявилося, що цей пасажир був незвичайним.