Пассажирка авиарейса испортила полет соседу эгоистичным поступком: что она сделала (фото)

Мужчина сел в самолет и надеялся, что его путешествие будет спокойным и приятным, как и все предыдущие. Однако возмутительное поведение соседки на сиденье впереди испортило ему настроение.

Женщина перекинула через спинку сиденья свой хвост и закрыла им экран развлекательной системы. Возмущенный путешественник опубликовал фото этого инцидента на платформе Reddit.

"Во время полета женщина постоянно закрывала мой экран своими волосами", — пожаловался мужчина.

Пассажирка самолета закрыла соседке сзади экран монитора своими волосами Фото: Reddit

Женщина испортила соседу в самолете полет своими волосами: реакция сети

В комментариях под публикацией сочувствующие пользователи написали десятки советов, как следовало поступить в такой ситуации. Один из них предложил имитировать чихание на волосы невежливой пассажирки, другой посоветовал мужчине начать заплетать ей косы, и если она вернется, сказать, что заскучал. Третий комментатор предложил прилепить к хвосту соседки жевательную резинку, чтобы сделать из волос "шторки" над видимой частью экрана.

Однако один из комментаторов отметил, что не стоило делать из мухи слона.

"В девяти случаях из десяти простое "извините, ваши волосы закрывают экран моего телевизора" сработает", — написал он.

Некоторые из пользователей удивлялись, почему женщина просто не собрала волосы в пучок, чтобы ей самой было удобнее в полете.

Еще один комментатор посоветовал в таких ситуациях обращаться к бортпроводникам, которые смогут любезно объяснить другому пассажиру, что он вызывает дискомфорт соседям.

"Никогда не стоит расстраиваться или даже разговаривать с этим человеком и волноваться из-за того, что вы будете грубы. Надеюсь, что вы так и сделали", — отметил он.

