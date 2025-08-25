Молочно-біла річка шокувала мешканців містечка: фахівці пояснили причину (фото)

Мешканці британського містечка Денбіга б'ють на сполох через екологічне лихо — єдина річка, яка проходила в місті, змінила свій колір на молочно-білий. Наразі фахівці вважають, що знають причину, чому водна артерія має іншу барву.

Водночас місцеві переконані, що причиною є забруднення водойми через скид відходів, повідомляє North Wales Online.

Журналісти пишуть, що річка Henllan Brook протікає через житловий район і проходить у трубах під Денбігським абатством та торговим парком міста, перш ніж знову з’явитися на поверхні та текти в напрямку місцевого відділення поліції. Побоювання щодо можливого забруднення викликали занепокоєння за дику природу та дітей, які грають у районі.

Про інцидент повідомили до Natural Resources Wales (NRW), і джерело забруднення вже встановлено. Наразі представник NRW говорить, що їм відомо про цей факт, і наразі проводиться розслідування.

"Наразі ми проводимо розслідування. Наші фахівці взяли зразки, і ми очікуємо результатів аналізу. Ми встановили джерело забруднення — трубу, яка проходить під частиною міста Денбіг. Як власник цієї труби, ми попросили Раду графства провести додаткове розслідування", — йдеться у заяві.

Річка почала забруднюватися з невідомих причиин Фото: North Wales Live Наразі вчені виявили джерело забруднення Фото: North Wales Live

ЗМІ вказують, що вперше мешканці Денбіга помітили зміни у струмку у понеділок. Коли фото було опубліковано онлайн, люди висловили низку припущень — одні припускали, що вище по течії хтось вилив білу емульсійну фарбу, другі звинуватили фермерів.

Водночас представники господарств заперечують факт скиду будь-яких відходів. Місцеве товариство фермерів просить не звинувачувати в забрудненні, адже від таких дій можуть постраждати "наші угіддя та тварини".

Що кажуть спеціалісти

Журналісти пишуть, що за останні кілька років у Великій Британії трапляються доволі часто. Зокрема, у квітні 2021 року молоковоз перекинувся і розлив вміст у річку Афон Дуле в містечку Лланврді, а у 2022 році річки Єлм та Пайл стали крейдово-білими через стоки води з кар'єру, які мали вапно.

У травні того ж року розбавлена фарба змінила колір річки Вай у місті Герефорді, а у вересні 2022 року на ділянці річки Ірк у Великому Манчестері підозрюють злив кількох тонн промислового відбілювача.

Однак ученим часто потрібні тривалі розслідування, аби встановити причини забруднення. Так, у річці біля містечка Блекбрук та поблизу річки Афон Келвід виявлене побіління водойм були спричинені викидами пластику та тисяч полістиролових кульок, які застрягли у річкових завалах.

Раніше Фокус повідомляв, що автомобілі забруднюють воду небезпечними частинками. Шини коліс автомобілів зношуються і відбувається викид шкідливих частинок, які потрапляють у водойми.

Згодом стало відомо, як небезпечні хімікати потрапляють у грунтові води. Вчені здивувалися, коли з'ясували, що група токсичних хімічних речовин, відомих як перхлорати, спочатку утворюються на рідкісних частинках у стратосфері.