Молочно-белая река шокировала жителей городка: специалисты объяснили причину (фото)

Жители британского городка Денбига бьют тревогу из-за экологического бедствия — единственная река, которая проходила в городе, изменила свой цвет на молочно-белый. Сейчас специалисты считают, что знают причину, почему водная артерия имеет другую окраску.

В то же время местные убеждены, что причиной является загрязнение водоема из-за сброса отходов, сообщает North Wales Online.

Журналисты пишут, что река Henllan Brook протекает через жилой район и проходит в трубах под Денбигским аббатством и торговым парком города, прежде чем снова появиться на поверхности и течь в направлении местного отделения полиции. Опасения относительно возможного загрязнения вызвали беспокойство за дикую природу и детей, которые играют в районе.

Об инциденте сообщили в Natural Resources Wales (NRW), и источник загрязнения уже установлен. Сейчас представитель NRW говорит, что им известно об этом факте, и сейчас проводится расследование.

"Сейчас мы проводим расследование. Наши специалисты взяли образцы, и мы ожидаем результатов анализа. Мы установили источник загрязнения — трубу, которая проходит под частью города Денбиг. Как владелец этой трубы, мы попросили Совет графства провести дополнительное расследование", — говорится в заявлении.

Река начала загрязняться по неизвестным причинам Фото: North Wales Live Сейчас ученые обнаружили источник загрязнения Фото: North Wales Live

СМИ указывают, что впервые жители Денбига заметили изменения в ручье в понедельник. Когда фото было опубликовано онлайн, люди высказали ряд предположений — одни предполагали, что выше по течению кто-то вылил белую эмульсионную краску, другие обвинили фермеров.

В то же время представители хозяйств отрицают факт сброса каких-либо отходов. Местное общество фермеров просит не обвинять в загрязнении, ведь от таких действий могут пострадать "наши угодья и животные".

Что говорят специалисты

Журналисты пишут, что за последние несколько лет в Великобритании случаются довольно часто. В частности, в апреле 2021 года молоковоз перевернулся и разлил содержимое в реку Афон Дуле в городке Лланврди, а в 2022 году реки Елм и Пайл стали мелово-белыми из-за стоков воды из карьера, которые имели известь.

В мае того же года разбавленная краска изменила цвет реки Вай в городе Герефорде, а в сентябре 2022 года на участке реки Ирк в Большом Манчестере подозревают слив нескольких тонн промышленного отбеливателя.

Однако ученым часто нужны длительные расследования, чтобы установить причины загрязнения. Так, в реке возле городка Блэкбрук и вблизи реки Афон Келвид обнаруженное побеление водоемов были вызваны выбросами пластика и тысяч полистироловых шариков, которые застряли в речных завалах.

