Острів за ціною міської оселі: що отримає новий власник за 1 мільйон доларів (фото)

Приватний острів поруч із Сіднеєм виставили на продаж за $1 млн (42 млн грн). Це менше, ніж середня вартість житла у великому місті, але покупців чекають певні труднощі.

За даними видання Daily Mail, йдеться про острів Бугі-Бугі на річці Каруа, що за дві години їзди від Сіднея (Австралія). Площа ділянки становить 66,7 га — у сотні разів більше за середній розмір міських земельних наділів. Попри масштаб, ціна острова порівняна з вартістю невеликої квартири у мегаполісі.

Ріелторка Деніз Гейнс з агентства нерухомості зазначила, що острів приваблює тих, хто прагне тиші та природи. За її словами, територія оточена дикою флорою і фауною: в річці водиться риба, краби та навіть дельфіни, які приходять сюди під час міграцій.

Острів приваблює тих, хто прагне тиші Фото: Скриншот

Водночас майбутній власник має врахувати суттєві незручності. На острові немає електропостачання і водогону, а з існуючої інфраструктури є лише пірс, невелика хатина та кілька господарських будівель. Раніше територія використовувалась як молочна ферма. Дістатися сюди можна тільки човном з пандуса Олворт.

На острові мала інфраструктура Фото: Скриншот

"Це місце для тих, хто хоче втекти від людей та насолоджуватися усамітненням. Якщо зможете обійти логістику, воно стане ідеальним", – сказала Гейнс.

Для порівняння, медіанна ціна будинку в Сіднеї становить $1,72 млн (72,2 млн грн), квартири — $834 тис. (35 млн грн). У Мельбурні середня вартість будинку сягає $952 тис. (39,9 млн грн), квартири — $621 тис. (26 млн грн). У Брісбені житло обійдеться приблизно в $1,01 млн (42,3 млн грн) за будинок та $727 тис. (30,5 млн грн) за квартиру.

Власники острова готові до переговорів щодо вартості. Таким чином, придбати ділянку можна навіть дешевше, ніж типовий будинок у великих австралійських містах.

