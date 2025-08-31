Остров по цене городского дома: что получит новый владелец за 1 миллион долларов (фото)

Частный остров рядом с Сиднеем выставили на продажу за $1 млн (42 млн грн). Это меньше, чем средняя стоимость жилья в большом городе, но покупателей ждут определенные трудности.

По данным издания Daily Mail, речь идет об острове Буги-Буги на реке Каруа, что в двух часах езды от Сиднея (Австралия). Площадь участка составляет 66,7 га — в сотни раз больше среднего размера городских земельных наделов. Несмотря на масштаб, цена острова сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в мегаполисе.

Риелтор Дениз Гейнс из агентства недвижимости отметила, что остров привлекает тех, кто стремится к тишине и природе. По ее словам, территория окружена дикой флорой и фауной: в реке водится рыба, крабы и даже дельфины, которые приходят сюда во время миграций.

В то же время будущий владелец должен учесть существенные неудобства. На острове нет электроснабжения и водопровода, а из существующей инфраструктуры есть только пирс, небольшая хижина и несколько хозяйственных построек. Ранее территория использовалась как молочная ферма. Добраться сюда можно только на лодке с пандуса Олворт.

"Это место для тех, кто хочет убежать от людей и наслаждаться уединением. Если сможете обойти логистику, оно станет идеальным", — сказала Гейнс.

Для сравнения, медианная цена дома в Сиднее составляет $1,72 млн (72,2 млн грн), квартиры — $834 тыс. (35 млн грн). В Мельбурне средняя стоимость дома достигает $952 тыс. (39,9 млн грн), квартиры — $621 тыс. (26 млн грн). В Брисбене жилье обойдется примерно в $1,01 млн (42,3 млн грн) за дом и $727 тыс. (30,5 млн грн) за квартиру.

Владельцы острова готовы к переговорам по стоимости. Таким образом, приобрести участок можно даже дешевле, чем типичный дом в крупных австралийских городах.

