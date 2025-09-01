Неочікуваний лайфхак: як відшукати загублені речі за допомогою пакета з водою (відео)

Мешканець Південної Кореї "посіяв" ключа у брудній калюжі та довго не міг його знайти. На допомогу прийшов чоловік з неочікуваним лайфхаком — невідомий наповнив пакет звичайною водою та почав перевіряти місце, де загубив речі герой історії.

Ідея полягає в тому, що потрібно притиснути пакет з рідиною до дна, і так стає помітно, які предмети лежать в бруді чи калюжі, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.

Сам лайфхак зацікавив мережу, адже відео з ідеєю пересічного корейця стала вірусною — набрало понад 14 тис. реакцій. На кадрах помітно, що один мешканець Південної Кореї сидить навприсідки біля калюжі та щось шукає.

За мить він повідомляє, що загубив ключа та не може його знайти. Неочікуване рішення пропонує невідомий — він набирає у звичайний прозорий поліетиленовий пакет води та починає досліджувати калюжі поруч.

Перевіривши дві поспіль, на дні третьої калюжі чоловік на камеру показує ключа, якого загубив герой історії. В останніх кадрах відео помітно, як невідомий дістає через пакет з водою знахідку та віддає її власнику.

Наразі відомо, що ці кадри було знято влітку цього року в Південній Кореї. За припущенням користувачів, багато хто впізнав корейську мову, а також прочитав написи на палатках.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі не приховувалися втіхи від побаченого лайфхаку. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Тепер якщо загублю ключі, знатиму як шукати";

"А моя дружина так губить їх регулярно, тепер знаю як це буду робити";

"Ось це лайфхак цікавий. Не знав, що так можна";

"Технолоджія!";

"А можна ж такий лайфхак, тільки для пошуку речей в снігу? А то тут все ясно, як це працює!".

