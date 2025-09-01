Неожиданный лайфхак: как отыскать потерянные вещи с помощью пакета с водой (видео)

Житель Южной Кореи "посеял" ключ в грязной луже и долго не мог его найти. На помощь пришел человек с неожиданным лайфхаком — неизвестный наполнил пакет обычной водой и начал проверять место, где потерял вещи герой истории.

Идея заключается в том, что нужно прижать пакет с жидкостью ко дну, и так становится заметно, какие предметы лежат в грязи или луже, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

Сам лайфхак заинтересовал сеть, ведь видео с идеей рядового корейца стало вирусным — набрало более 14 тыс. реакций. На кадрах заметно, что один житель Южной Кореи сидит на корточках возле лужи и что-то ищет.

Через мгновение он сообщает, что потерял ключ и не может его найти. Неожиданное решение предлагает неизвестный — он набирает в обычный прозрачный полиэтиленовый пакет воды и начинает исследовать лужи рядом.

Проверив две подряд, на дне третьей лужи мужчина на камеру показывает ключ, который потерял герой истории. В последних кадрах видео заметно, как неизвестный достает через пакет с водой находку и отдает ее владельцу.

Известно, что эти кадры были сняты летом этого года в Южной Корее. По предположению пользователей, многие узнали корейский язык, а также прочитали надписи на палатках.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи не скрывали восторга от увиденного лайфхака. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Теперь если потеряю ключи, буду знать как искать";

"А моя жена так теряет их регулярно, теперь знаю как это буду делать";

"Вот это лайфхак интересный. Не знал, что так можно";

"Технолоджия!";

"А можно же такой лайфхак, только для поиска вещей в снегу? А то тут все ясно, как это работает!".

