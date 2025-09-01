Секрет розкрито: пасажир дізнався правду про рушники на круїзних лайнерах (відео)

Пасажир круїзного лайнера виявив, що популярні фігурки з рушників для прикраси кают заздалегідь упаковують, а не виготовляють персоналом вручну.

На круїзних лайнерах пасажирам у каютах традиційно залишають милі фігурки з рушників, акуратно розкладені на ліжку. Однак знахідка хлопця на ім'я Метт викликала хвилю обговорень у соцмережах. Пасажир поділився подробицями в одному зі своїх відео в TikTok.

У відео, що набрало понад 959 тисяч переглядів, він показав прозорий пакет, захований під ліжком, де лежали заздалегідь упаковані рушники у вигляді тварин.

"Наче дізнався, що Санти не існує", — прокоментував Метт знахідку.

Користувачі соцмереж відреагували з подивом і розчаруванням:

"Почуваюся обдуреним, хоча навіть ніколи не був у круїзі";

"Відкрили завісу таємниці над країною Оз";

"Нііііі, не кажи нам цього".

Дехто запропонував Метту жартома "зробити зворотне прибирання" і залишити звірятко для персоналу, що він і зробив.

Тим часом на іншому лайнері Carnival, що повертався в Маямі, пасажири опинилися в центрі скандалу. За даними ЗМІ, близько другої години ночі дюжина людей почала сваритися в черзі. Свідки припустили, що причиною стала їжа, зокрема курячі нагетси. Кадри бійки викликали бурхливі обговорення.

"Де охорона?", — обурено кричали очевидці.

Компанія Carnival поки що не прокоментувала інцидент.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина після душу вийшла на балкон круїзного лайнера і тільки потім помітила камери. Момент відпочинку з видом на Середземне море обернувся для пасажирки круїзного лайнера Royal Caribbean несподіваним відкриттям. Насолоджуючись заходом сонця на балконі без одягу, вона раптово помітила камери відеоспостереження.

Також стало відомо, що турист стрибнув у воду 263-річної пам'ятки Риму й одразу пошкодував про це. Чоловік перебував у фонтані Треві лише кілька секунд, перш ніж на місце прибули поліцейські.