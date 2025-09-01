Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Секрет раскрыт: пассажир узнал правду о полотенцах на круизных лайнерах (видео)

Мужчина узнал правду об полотенечных фигурках для украшения кают, которые используют на круизных лайнерах
Мужчина показал прозрачный пакет, спрятанный под кроватью, где лежали заранее упакованные полотенца в виде животных | Фото: коллаж Фокус

Пассажир круизного лайнера обнаружил, что популярные полотенечные фигурки для украшения кают заранее упаковываются, а не изготавливаются персоналом вручную.

Related video

На круизных лайнерах пассажирам в каютах традиционно оставляют милые фигурки из полотенец, аккуратно разложенные на кровати. Однако находка парня по имени Мэтт вызвала волну обсуждений в соцсетях. Пассажир поделился подробностями в одном из своих видео в TikTok.

В видео, набравшем более 959 тысяч просмотров, он показал прозрачный пакет, спрятанный под кроватью, где лежали заранее упакованные полотенца в виде животных.

"Как будто узнал, что Санты не существует", — прокомментировал Мэтт находку.

Пользователи соцсетей отреагировали с удивлением и разочарованием:

  • "Чувствую себя обманутым, хотя даже никогда не был в круизе";
  • "Приоткрыли завесу тайны над страной Оз";
  • "Неееет, не говори нам этого".

Некоторые предложили Мэтту в шутку "сделать обратную уборку" и оставить зверушку для персонала, что он и сделал.

Тем временем, на другом лайнере Carnival, возвращавшемся в Майами, пассажиры оказались в центре скандала. По данным СМИ, около двух часов ночи дюжина человек начала ссориться в очереди. Свидетели предположили, что причиной стала еда, в частности куриные наггетсы. Кадры драки вызвала бурные обсуждения.

"Где охрана?", — возмущенно кричали очевидцы.

Компания Carnival пока не прокомментировала инцидент.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что турист прыгнул в воду 263-летней достопримечательности Рима и сразу пожалел об этом. Мужчина находился в фонтане Треви всего несколько секунд, прежде чем на место прибыли полицейские.