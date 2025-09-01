Секрет раскрыт: пассажир узнал правду о полотенцах на круизных лайнерах (видео)

Пассажир круизного лайнера обнаружил, что популярные полотенечные фигурки для украшения кают заранее упаковываются, а не изготавливаются персоналом вручную.

Related video

На круизных лайнерах пассажирам в каютах традиционно оставляют милые фигурки из полотенец, аккуратно разложенные на кровати. Однако находка парня по имени Мэтт вызвала волну обсуждений в соцсетях. Пассажир поделился подробностями в одном из своих видео в TikTok.

В видео, набравшем более 959 тысяч просмотров, он показал прозрачный пакет, спрятанный под кроватью, где лежали заранее упакованные полотенца в виде животных.

"Как будто узнал, что Санты не существует", — прокомментировал Мэтт находку.

Пользователи соцсетей отреагировали с удивлением и разочарованием:

"Чувствую себя обманутым, хотя даже никогда не был в круизе";

"Приоткрыли завесу тайны над страной Оз";

"Неееет, не говори нам этого".

Некоторые предложили Мэтту в шутку "сделать обратную уборку" и оставить зверушку для персонала, что он и сделал.

Тем временем, на другом лайнере Carnival, возвращавшемся в Майами, пассажиры оказались в центре скандала. По данным СМИ, около двух часов ночи дюжина человек начала ссориться в очереди. Свидетели предположили, что причиной стала еда, в частности куриные наггетсы. Кадры драки вызвала бурные обсуждения.

"Где охрана?", — возмущенно кричали очевидцы.

Компания Carnival пока не прокомментировала инцидент.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что турист прыгнул в воду 263-летней достопримечательности Рима и сразу пожалел об этом. Мужчина находился в фонтане Треви всего несколько секунд, прежде чем на место прибыли полицейские.