Таємнича посилка прийшла на адресу блогерки: вона переконана, що її "прокляли" (відео)

Британська блогерка Сара розповіла, що виставила на продаж картину з вишитим конем" і її придбали. Через певний проміжок часу вона отримала посилку, в якій була та сама робота, яку вона вже продала.

Жінка говорить, що намагалася її знову продати, але посилка вже вчергове повернулася до неї, розповіла блогерка у своєму відео в TikTok.

Ролик блогерки став популярним — набрав понад 110 тис. переглядів. За слова жінки, її донька нещодавно зареєструвалася на Vinted і виставила на продаж картину. Жінка купила її колись у благодійному магазині, бо любить коней.

"Ми добре запакували посилку, покупець підтвердив отримання, гроші прийшли, так? Але раптом я бачу — посилка знову в мене", — поділилася Сара.

Ще дивніше було те, що пакунок надійшов не до її дому, а до колишньої свекрухи, яка й принесла його їй.

"Що за дивина? Чи траплялося так із кимось ще?" — запитала вона у відео.

Розпаковуючи посилку, Сара була вражена побаченим. Це була така сама картина, яку вона продала, адже на звороті було написано: "Sarah McElliott, 14 років, 1981".

"Це 100% те саме, що я пакувала. Навіть не розкривали. Тепер думаю, що ми просто не можемо позбутися цієї речі — вона знову й знову повертається", — сказала Сара, додавши, що ця історія її лякає.

У коментарях до ролика жінки, юзери поділилися різними версіями. Хтось припустив, що покупець випадково підтвердив отримання іншого товару, тоді як інші — вбачають у цьому щось надприродне.

"Це картина з привидом! Дух пов’язаний із нею і хоче залишитися саме у вас";

"У нас було подібне: після техогляду машини ми знайшли в бардачку дерев’яний сувенір-кліп. Викинули його далеко від дому, але через кілька місяців він знову з’явився в бардачку. Ми ніколи його не купували. У результаті машину продали";

"Мені здається, що десь сталася помилка, і нічого містичного тут немає";

"Картина справді проклята. Ну от як — якщо все було правильно зроблено, то як вона тут опинилася? Дивно!".

