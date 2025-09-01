Таинственная посылка пришла на адрес блогера: она убеждена, что ее "прокляли" (видео)

Британская блогерша Сара рассказала, что выставила на продажу картину с "вышитым конем" и ее приобрели. Через определенный промежуток времени она получила посылку, в которой была та самая работа, которую она уже продала.

Женщина говорит, что пыталась ее снова продать, но посылка уже в очередной раз вернулась к ней, рассказала блогер в своем видео в TikTok.

Ролик блогера стал популярным — набрал более 110 тыс. просмотров. По слова женщины, ее дочь недавно зарегистрировалась на Vinted и выставила на продажу картину. Женщина купила ее когда-то в благотворительном магазине, потому что любит лошадей.

"Мы хорошо упаковали посылку, покупатель подтвердил получение, деньги пришли, да? Но вдруг я вижу — посылка снова у меня", — поделилась Сара.

Еще удивительнее было то, что пакет поступил не в ее дом, а к бывшей свекрови, которая и принесла его ей.

"Что за странность? Случалось ли так с кем-то еще?" — спросила она в видео.

Распаковывая посылку, Сара была поражена увиденным. Это была такая же картина, которую она продала, ведь на обороте было написано: "Sarah McElliott, 14 лет, 1981".

"Это 100% то же самое, что я паковала. Даже не вскрывали. Теперь думаю, что мы просто не можем избавиться от этой вещи — она снова и снова возвращается", — сказала Сара, добавив, что эта история ее пугает.

В комментариях к ролику женщины, юзеры поделились разными версиями. Кто-то предположил, что покупатель случайно подтвердил получение другого товара, тогда как другие — видят в этом что-то сверхъестественное.

"Это картина с призраком! Дух связан с ней и хочет остаться именно у вас";

"У нас было подобное: после техосмотра машины мы нашли в бардачке деревянный сувенир-клип. Выбросили его далеко от дома, но через несколько месяцев он снова появился в бардачке. Мы никогда его не покупали. В итоге машину продали";

"Мне кажется, что где-то произошла ошибка, и ничего мистического здесь нет";

"Картина действительно проклята. Ну вот как — если все было правильно сделано, то как она здесь оказалась? Странно!".

