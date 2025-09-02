Це було 18 років тому: жінка знайшла "спогад з минулого" завдяки Google-картам (відео)

56-річна мешканка Техасу (США) Кімберлі Берлесон випадково зайшла в додатку Google Earth у функцію "капсула часу". Там вона натрапила на світлини зі свого минулого — на світлини потрапила її родина, що змусило її плакати.

Related video

Жінка зізнається, що не змогла стримати сліз від побаченого, адже додаток зняв "одну з найкращих миттєвостей у часі", який жінка оприлюднила у своєму Instagram.

Ролик жінки став вірусним — набрав понад 370 тис. переглядів. Сама Кімберлі каже, що натрапила на знімок 2007 року, де зафіксована її сім’я у дворі. У короткому Instagram-відео вона поділилася знахідкою й написала: "Я побачила, як Google зберіг моє серце у 2007-му. Я в сльозах".

Пані Берлесон розповіла журналістам Newsweek, що це відчувалося наче "пауза" у житті — момент, про існування якого вона навіть не здогадувалася.

"Google зняв не лише наш дім, а й мить у часі. Моє серце завмерло, коли я це побачила", — згадує вона.

На зображенні — проста й тепла сцена: сім’я грається з улюбленим собакою на подвір’ї. Та за зовнішньою легкістю приховувався непростий етап життя — батька Кімберлі не стало, а через пів року важко захворів її син.

"Вона була земним ангелом у собачому образі. Завжди відчувала, хто найбільше потребує її любові й підтримки, і просто нахилялася з поглядом турботи", — пригадує господиня свою чотирилапу улюбленицю.

Після тих подій, син Кімберлі одужав, а собака ще була членом родини понад 10 років. Тепер у будинку її покійних батьків мешкає сестра з родиною, а сама пані Берлесон залишилася жити у своєму "маленькому техаському будинку".

"Я відчула глибоку вдячність Google за те, що вони випадково зберегли цю мить", — резюмувала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я знайшла таємний "спадок" дідуся, який він зберігав 57 років. Ним виявився щоденник, у якому чоловік протягом 57 років детально записував кожну важливу подію.

Згодом стало відомо, як пара знайшла у будинку приховану кімнату зі "скарбами" колишніх власників. Родина прожила у помешканні близько місяця й одного дня помітила дивну річ: між вікнами в спальні на другому поверсі було ще одне вікно.