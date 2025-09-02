Это было 18 лет назад: женщина нашла "воспоминание из прошлого" благодаря Google-картам (видео)

56-летняя жительница Техаса (США) Кимберли Берлесон случайно зашла в приложении Google Earth в функцию "капсула времени". Там она наткнулась на фотографии из своего прошлого — на фотографии попала ее семья, что заставило ее плакать.

Related video

Женщина признается, что не смогла сдержать слез от увиденного, ведь приложение сняло "одно из лучших мгновений во времени", которое женщина обнародовала в своем Instagram.

Ролик женщины стал вирусным — набрал более 370 тыс. просмотров. Сама Кимберли говорит, что наткнулась на снимок 2007 года, где запечатлена ее семья во дворе. В коротком Instagram-видео она поделилась находкой и написала: "Я увидела, как Google сохранил мое сердце в 2007-м. Я в слезах".

Госпожа Берлесон рассказала журналистам Newsweek, что это ощущалось как "пауза" в жизни — момент, о существовании которого она даже не догадывалась.

"Google снял не только наш дом, но и мгновение во времени. Мое сердце замерло, когда я это увидела", — вспоминает она.

На картинке — простая и теплая сцена: семья играет с любимой собакой во дворе. Но за внешней легкостью скрывался непростой этап жизни — отца Кимберли не стало, а через полгода тяжело заболел ее сын.

"Она была земным ангелом в собачьем образе. Всегда чувствовала, кто больше всего нуждается в ее любви и поддержке, и просто наклонялась со взглядом заботы", — вспоминает хозяйка свою четверолапую любимицу.

После тех событий, сын Кимберли выздоровел, а собака еще была членом семьи более 10 лет. Теперь в доме ее покойных родителей живет сестра с семьей, а сама госпожа Берлесон осталась жить в своем "маленьком техасском доме".

"Я почувствовала глубокую благодарность Google за то, что они случайно сохранили это мгновение", — резюмировала американка.

Ранее Фокус сообщал, что семья нашла тайное "наследство" дедушки, которое он хранил 57 лет. Им оказался дневник, в котором мужчина на протяжении 57 лет подробно записывал каждое важное событие.

Впоследствии стало известно, как пара нашла в доме скрытую комнату с "сокровищами" бывших владельцев. Семья прожила в доме около месяца и однажды заметила странную вещь: между окнами в спальне на втором этаже было еще одно окно.