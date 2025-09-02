Это было 18 лет назад: женщина нашла "воспоминание из прошлого" благодаря Google-картам (видео)
56-летняя жительница Техаса (США) Кимберли Берлесон случайно зашла в приложении Google Earth в функцию "капсула времени". Там она наткнулась на фотографии из своего прошлого — на фотографии попала ее семья, что заставило ее плакать.
Женщина признается, что не смогла сдержать слез от увиденного, ведь приложение сняло "одно из лучших мгновений во времени", которое женщина обнародовала в своем Instagram.
Ролик женщины стал вирусным — набрал более 370 тыс. просмотров. Сама Кимберли говорит, что наткнулась на снимок 2007 года, где запечатлена ее семья во дворе. В коротком Instagram-видео она поделилась находкой и написала: "Я увидела, как Google сохранил мое сердце в 2007-м. Я в слезах".
Госпожа Берлесон рассказала журналистам Newsweek, что это ощущалось как "пауза" в жизни — момент, о существовании которого она даже не догадывалась.
"Google снял не только наш дом, но и мгновение во времени. Мое сердце замерло, когда я это увидела", — вспоминает она.
На картинке — простая и теплая сцена: семья играет с любимой собакой во дворе. Но за внешней легкостью скрывался непростой этап жизни — отца Кимберли не стало, а через полгода тяжело заболел ее сын.
"Она была земным ангелом в собачьем образе. Всегда чувствовала, кто больше всего нуждается в ее любви и поддержке, и просто наклонялась со взглядом заботы", — вспоминает хозяйка свою четверолапую любимицу.
После тех событий, сын Кимберли выздоровел, а собака еще была членом семьи более 10 лет. Теперь в доме ее покойных родителей живет сестра с семьей, а сама госпожа Берлесон осталась жить в своем "маленьком техасском доме".
"Я почувствовала глубокую благодарность Google за то, что они случайно сохранили это мгновение", — резюмировала американка.
