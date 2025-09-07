"Повернулася з 1968-го": батько розповів про "подорож у часі" дочки після школи

В Австралії батько школярки написав директору сатиричного листа, заявивши, що його дочка "пішла в 2017-му, а повернулася з 1968-го" після гендерно розділеної екскурсії.

В Австралії стався випадок, який викликав бурхливе обговорення в мережі. У 2017 році шестикласниця Рубі розповіла батькові, Стівену Каллагану, що хлопчиків з її класу відправили на екскурсію в магазин будівельних товарів Bunnings, а дівчаток — до бібліотеки робити зачіски та макіяж.

Реакція батька була незвичайною. Замість традиційної скарги він написав директору сатиричного листа, в якому заявив, що його донька "пішла вранці до школи у 2017 році, а повернулася додому з 1968-го".

У листі Каллаган припустив, що в будівлі школи міг бути "розрив у просторово-часовому континуумі" або несправний "потокоутворювальний конденсатор", який утримує дітей у минулому.

"Я з нетерпінням чекаю, коли це буде виправлено, і моя дочка разом з іншими дівчатками повернеться в це тисячоліття, де заняття не діляться за статевою ознакою", — підсумував він.

Лист, опублікований у Twitter (пізніше видалений), швидко став вірусним і зібрав сотні схвальних коментарів. Користувачі назвали звернення дотепним способом звернути увагу на повсякденні проблеми в школах.

Хоча школа стверджувала, що участь у заходах була добровільною, Каллаган зазначив, що подібні гендерні сценарії від початку задають неправильний тон.

