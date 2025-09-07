"Вернулась из 1968-го": отец поведал о "путешествии во времени" дочери после школы

В Австралии отец школьницы написал директору сатирическое письмо, заявив, что его дочь "ушла в 2017-м, а вернулась из 1968-го" после гендерно разделенной экскурсии.

Письмо, опубликованное в Twitter (позже удаленное), быстро стало вирусным и собрало сотни одобрительных комментариев. Об этом пишет Upworthy.

В Австралии произошел случай, который вызвал бурное обсуждение в сети. В 2017 году шестиклассница Руби рассказала отцу, Стивену Каллагану, что мальчиков из ее класса отправили на экскурсию в магазин строительных товаров Bunnings, а девочек — в библиотеку делать прически и макияж.

Реакция отца была необычной. Вместо традиционной жалобы он написал директору сатирическое письмо, в котором заявил, что его дочь "ушла утром в школу в 2017 году, а вернулась домой из 1968-го".

Вместо традиционной жалобы мужчина написал директору сатирическое письмо Фото: коллаж Фокус

В письме Каллаган предположил, что в здании школы мог быть "разрыв в пространственно-временном континууме" или неисправный "потокообразующий конденсатор", который удерживает детей в прошлом.

"Я с нетерпением жду, когда это будет исправлено, и моя дочь вместе с другими девочками вернется в это тысячелетие, где занятия не делятся по половому признаку", — подытожил он.

Письмо, опубликованное в Twitter (позже удаленное), быстро стало вирусным и собрало сотни одобрительных комментариев. Пользователи назвали обращение остроумным способом обратить внимание на повседневные проблемы в школах.

Хотя школа утверждала, что участие в мероприятиях было добровольным, Каллаган отметил, что подобные гендерные сценарии изначально задают неправильный тон.

