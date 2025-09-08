Істеричні мільярдери та доставка вишень вертольотом: матрос суперяхти розповів про свою роботу

Тім Шульц пропрацював чотири роки на розкішній 100-метровій яхті, яка належала безглуздому мільярдерові. І розповів, з якими дивацтвами дуже багатих людей йому доводилося стикатися.

Тім Шульц, якому зараз 45 років, працював на яхті в 2010-х. Ім'я свого роботодавця він не називає, але каже що йому було близько 60 років і він був "технарем". Яхта коштувала понад 100 мільйонів євро, і на ній були місця для 12 гостей господаря. Сам Тім, серед іншого, керував тендером (невеликим моторним човном, що обслуговує велике судно) між Корсикою і Сардинією, пише Daily Mail.

Тім не сказав, на чиїй яхті працював, але повідомив, що вона була величезною і дуже дорогою Фото: Daily Express

Він перевозив власника яхти і "натовп голлівудських знаменитостей", які хотіли поплавати з маскою і трубкою біля скелястих острівних виступів. І тоді стався один із випадків типового капризу мільярдера.

"Ми пірнули і провели близько 20 хвилин, поки не почули дзижчання мотора і раптовий шум катера, що віддалявся", — згадує Тім.

Виявилося, що у власника яхти розв'язався ремінець на масці для підводного плавання, і в неї потрапила вода. Це розлютило його настільки, що він кинув своїх гостей — і трьох членів екіпажу, які очолювали екскурсію, — посеред Середземного моря.

"Мені довелося сховатися на скелі з одним прекрасним актором, і ми скоротали час, базікаючи про його наступний блокбастер", — каже Шульц. Екіпажу знадобилося близько години, щоб заспокоїти власника, відправити назад катер і повернути на борт знаменитостей.

Шульц згадує, що яхта курсувала біля Австралії та Тихим океаном, Карибським морем і, найчастіше, Середземним морем. Яхта була настільки величезною, що тільки вмикання і вимикання двигуна спалювало палива на суму близько 1750 фунтів стерлінгів. Шульц, який працював блоками по три місяці, іноді з одним вихідним, уперше отримав цю роботу в 26 років і каже: "Мене сприймали як дідуся, всі інші були трохи старші за двадцять".

Його привабила на цю посаду дитяча любов до вітрильного спорту і початкова зарплата палубного матроса в розмірі 3000 фунтів стерлінгів на місяць, плюс бонуси і оплата всіх витрат, включно з проживанням, їжею, приготованою особистим кухарем, і багато випивки. Жив він у крихітній двомісній каюті і часто займався прибиранням ночами, як і інші члени команди, оскільки блиск потрібно було наводити на всі блискучі поверхні, навіть якщо це було машинне відділення, куди господар не заходив.

Але справжня складність життя на яхті полягала не в прибиранні, а в умінні вгадувати забаганки надбагатого власника і гостей та реагувати на них.

Персоналу яхти доводиться виконувати дуже дивні вимоги Фото: Yacht Charter Fleet

"Одного разу на яхті відпочивала знаменита пара, яка захоплюється йогою. Дружина була суворою вегетаріанкою і великою любителькою тварин", — згадує Тім. Гості господаря могли перетягнути оббивку на меблях за своїм бажанням і вегетаріанка вибрала бежеву замшу. Але їй не сподобався відтінок, тож оббивку викинули і замовили нову.

"Усе, що я міг подумати, було: "Ви вегетаріанка, і ви сидите на дивані, зробленому з 50 корів, тоді як інші 50 корів ви викинули у відро для сміття", — каже Тім.

У морі гості часто висували жахливі вимоги. Шульц згадує, як одна сім'я, яка орендувала яхту мільярдера, зажадала вишні посеред Середземного моря. У підсумку за 15 кг вишень відправили вертоліт.

А одного разу власник яхти запросив свою дівчину-супермодель на борт з її приятелями-знаменитостями, і після кількох коктейлів вони вирушили на берег, щоб провести вечір у Сен-Тропе.

"Було темно, причал був погано освітлений, він спіткнувся і впав у воду. Почався повний хаос, коли ми намагалися витягнути його. Увесь цей час він кричав на свою дівчину, що впав, бо його відволікло її сексуальне вбрання, від чого вона розплакалася. Потім він сказав усім, що вечірку закінчено і їм слід повертатися на яхту. Що ж, гості образилися і все одно вирушили в Сен-Тропе, а мені, після того як я відвіз власника назад на яхту, наказали спакувати їхні речі і залишити їх на березі", — розповів Тім.

І одного разу він звільнив стюарда, коли запідозрив, що вона п'є його каву копі-лювак із фекалій циветт.

А коли яхта плавала біля Африки, всіх проінструктували щодо ймовірного нападу піратів. Рятувати насамперед треба було дорогі ноутбуки й оригінал Пікассо, моделі, яких гості господаря взяли на борт, цікавили їх значно менше.

Також Тім розповів, що гості часто вживали наркотики і єдине, про що турбувалася команда, — щоб їх не послали по добавку, оскільки в такому разі довелося б кілька годин плисти до берега.

