Истеричные миллиардеры и доставка вишен вертолетом: матрос суперяхты рассказал о своей работе

Тим Шульц проработал четыре года на роскошной 100-метровой яхте, которая принадлежала вздорному миллиардеру. И рассказал, с какими странностями очень богатых людей ему приходилось сталкиваться.

Тим Шульц, которому сейчас 45 лет, работал на яхте в 2010-х. Имя своего работодателя он не называет, но говорит что ему было около 60 лет и он был "технарем". Яхта стоила более 100 миллионов евро, и на ней были места для 12 гостей хозяина. Сам Тим, среди прочего, управлял тендером (небольшой моторной лодкой, обслуживающей более крупное судно) между Корсикой и Сардинией, пишет Daily Mail.

Тим не сказал, на чьей яхте работал, но сообщил, что она была огромно и очень дорогой Фото: Daily Express

Он перевозил владельца яхты и "толпу голливудских знаменитостей", которые хотели поплавать с маской и трубкой у скалистых островных выступов. И тогда произошел один из случаев типичного каприза миллиардера.

"Мы нырнули и провели около 20 минут, пока не услышали жужжание мотора и внезапный шум удаляющегося катера", — вспоминает Тим.

Оказалось, что у владельца яхты развязался ремешок на маске для подводного плавания, и в нее попала вода. Это привело его в такую ​​ярость, что он бросил своих гостей — и трех членов экипажа, возглавлявших экскурсию, — посреди Средиземного моря.

"Мне пришлось укрыться на скале с одним прекрасным актером, и мы скоротали время, болтая о его следующем блокбастере", — говорит Шульц. Экипажу потребовалось около часа, чтобы успокоить владельца, отправить обратно катер и вернуть на борт знаменитостей.

Шульц вспоминает, что яхта курсировала возле Австралии и по Тихому океану, Карибскому морю и, чаще всего, по Средиземному морю. Яхта была настолько огромной, что только включение и выключение двигателя сжигало топлива на сумму около 1750 фунтов стерлингов. Шульц, работавший блоками по три месяца, иногда с одним выходным, впервые получил эту работу в 26 лет и говорит: "Меня воспринимали как дедушку, все остальные были чуть старше двадцати".

Его привлекла на эту должность детская любовь к парусному спорту и начальная зарплата палубного матроса в размере 3000 фунтов стерлингов в месяц, плюс бонусы и оплата всех расходов, включая проживание, еду, приготовленную личным поваром, и много выпивки. Жил он в крохотной двухместной каюте и часто занимался уборкой по ночам, как и остальные члены команды, так как блеск нужно было наводить на все сверкающие поверхности, даже если это было машинное отделение, куда хозяин не заходил.

Но настоящая сложность жизни на яхте заключалась не в уборке, а в умении предугадывать прихоти сверхбогатого владельца и гостей и реагировать на них.

Персоналу яхты приходится выполнять очень странные требования Фото: Yacht Charter Fleet

"Однажды на яхте отдыхала знаменитая пара, увлекающаяся йогой. Жена была строгой вегетарианкой и большой любительницей животных", — вспоминает Тим. Гости хозяина могли перетянуть обивку на мебели по своему желанию и вегетарианка выбрала бежевую замшу. Но ей не понравился оттенок, так что обивку выбросили и заказали новую.

"Все, что я мог подумать, было: "Вы вегетарианка, и вы сидите на диване, сделанном из 50 коров, в то время как другие 50 коров вы выбросили в мусорное ведро", — говорит Тим.

В море гости часто предъявляли кошмарные требования. Шульц вспоминает, как одна семья, арендовавшая яхту миллиардера, потребовала вишни посреди Средиземного моря. В итоге за 15 кг вишен отправили вертолет.

А однажды владелец яхты пригласил свою девушку-супермодель на борт с ее приятелями-знаменитостями, и после нескольких коктейлей они отправились на берег, чтобы провести вечер в Сен-Тропе.

"Было темно, причал был плохо освещен, он споткнулся и упал в воду. Начался полный хаос, когда мы пытались вытащить его. Все это время он кричал на свою девушку, что упал, потому что его отвлек ее сексуальный наряд, от чего она расплакалась. Затем он сказал всем, что вечеринка окончена и им следует возвращаться на яхту. Что ж, гости обиделись и все равно отправились в Сен-Тропе, а мне, после того как я отвез владельца обратно на яхту, было приказано упаковать их вещи и оставить их на берегу", — рассказал Тим.

И однажды он уволил стюарда, когда заподозрил, что она пьет его кофе копи лювак из фекалий циветт.

А когда яхта плавала у Африки, всех проинструктировали насчет вероятного нападения пиратов. Спасать в первую очередь надо было дорогие ноутбуки и оригинал Пикассо, модели, которых гости хозяина взяли на борт, интересовали их куда меньше.

Также Тим рассказал, что гости часто принимали наркотики и единственное о чем беспокоилась команда, чтобы их не послали за добавкой, так как в таком случае пришлось бы несколько часов плыть до берега.

