Пара повернулася додому після вихідних: вони не впізнали свій будинок (фото)

56-річний Майк Кілінґ та його 45-річна дружина Ліанн Сміт повернувшись до свого дому та побачили, що фасад їхнього будинку вкритий риштуванням. Вони досі шоковані від того, хто та чому встановив конструкцію для ремонту.

Чоловік каже, що нічого подібного не замовляв і сумнівається, що до цього причетна його дружина, повідомляє Manchester Evening News.

Пан Кілінґ розповідає, що того дня, 6 вересня, їхав додому на машині, а потім — побачив труби і дошки, подумавши, що хтось з сусідів робить ремонт.

"Я звернув на свою вулицю і подумав: "О, хтось робить ремонт". А потім зрозумів, що це мій будинок. Я був приголомшений — я нічого не замовляв, та й малоймовірно, що дружина таємно організувала будівельні роботи", — каже британець.

Потім чоловік вирішив перевірити камери спостереження. На відео помітно, як троє невідомих будівельників приїхали на вантажівці та почали вивантажувати металеві труби. Один із чоловіків навіть подзвонив у дзвінок сім’ї, і коли автоматичний голос запропонував залишити повідомлення, пожартував: "Алло, китайська їжа на винос".

Невідомі будівельники принесли труби та дошки до будинку пана Кілінґа Фото: Manchester Evening News

Здивований чоловік почав обдзвонювати місцеві компанії, перевіряти інші будинки під номером 13 у сусідніх вулицях, але жодних пояснень досі не знайшов.

"У робітників не було форми чи жодних логотипів на машині. Зазвичай компанії залишають на риштуванні таблички з контактами. Тут — нічого", — пояснив британець

Деякі фірми запропонували зняти конструкцію та забрати матеріали як оплату, але Майк сумнівається. Чоловік переконаний — якщо вони знімуть самі труби та дошки, то це буде вважатися крадіжкою.

Окрім незручностей, риштування створило й фінансові проблеми: через нього Ліанн не може заряджати вдома свій електромобіль Mini. Тепер сім’я змушена платити учетверо дорожче на станції за неповний заряд.

Так нині виглядає будинок Майка та Ліанн Фото: Manchester Evening News

"Платформа підходить просто до нашого вікна спальні. Якщо хтось захоче залізти — зробить це без проблем", — каже Майк, який хвилюється за безпеку:

Подружжя сподівається, що розголос допоможе знайти власників риштування. Тим часом чоловік жартує, що, можливо, скористається ним, аби перевірити водостоки перед зимою.

"Ми не знаємо, що робити далі. Може, бригада покрівельників десь чекає на початок робіт і раптом зрозуміє, що в них немає риштування. Тоді вони подзвонять тим, хто його встановлював, і ті приїдуть його забрати. Але скільки нам ще чекати?" — іронічно каже герой історії.

