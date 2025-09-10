Пара вернулась домой после выходных: они не узнали свой дом (фото)

56-летний Майк Килинг и его 45-летняя жена Лианн Смит вернувшись в свой дом и увидели, что фасад их дома покрыт лесами. Они до сих пор шокированы тем, кто и почему установил конструкцию для ремонта.

Мужчина говорит, что ничего подобного не заказывал и сомневается, что к этому причастна его жена, сообщает Manchester Evening News.

Господин Килинг рассказывает, что в тот день, 6 сентября, ехал домой на машине, а потом — увидел трубы и доски, подумав, что кто-то из соседей делает ремонт.

"Я свернул на свою улицу и подумал: "О, кто-то делает ремонт". А потом понял, что это мой дом. Я был ошеломлен — я ничего не заказывал, да и маловероятно, что жена тайно организовала строительные работы", — говорит британец.

Затем мужчина решил проверить камеры наблюдения. На видео заметно, как трое неизвестных строителей приехали на грузовике и начали выгружать металлические трубы. Один из мужчин даже позвонил в звонок семьи, и когда автоматический голос предложил оставить сообщение, пошутил: "Алло, китайская еда на вынос".

Удивленный мужчина начал обзванивать местные компании, проверять другие дома под номером 13 в соседних улицах, но никаких объяснений до сих пор не нашел.

"У рабочих не было формы или никаких логотипов на машине. Обычно компании оставляют на лесах таблички с контактами. Здесь — ничего", — пояснил британец

Некоторые фирмы предложили снять конструкцию и забрать материалы в качестве оплаты, но Майк сомневается. Мужчина убежден — если они снимут сами трубы и доски, то это будет считаться кражей.

Кроме неудобств, леса создали и финансовые проблемы: из-за них Лианн не может заряжать дома свой электромобиль Mini. Теперь семья вынуждена платить в четыре раза дороже на станции за неполный заряд.

"Платформа подходит прямо к нашему окну спальни. Если кто-то захочет залезть — сделает это без проблем", — говорит Майк, который волнуется за безопасность:

Супруги надеются, что огласка поможет найти владельцев лесов. Между тем мужчина шутит, что, возможно, воспользуется им, чтобы проверить водостоки перед зимой.

"Мы не знаем, что делать дальше. Может, бригада кровельщиков где-то ждет начала работ и вдруг поймет, что у них нет лесов. Тогда они позвонят тем, кто их устанавливал, и те приедут их забрать. Но сколько нам еще ждать?" — иронично говорит герой истории.

