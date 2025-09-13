За межею ілюзії: серфер підкорив озеро, у якому небо відзеркалюється у воді (відео)

Португальський фотограф Жоау Серрао приїхав до Болівії з другом-серфером Андрієм Разом до знаменитого озера-солончака Уюні в Болівії. Чоловіки зняли неймовірні кадри, які прийняли з захопленням у мережі.

Серфер зміг пробігтися поверхнею озера, а потім стати на дошку, аби показати неймовірну магію оптичної ілюзії, як це видно на ролику в TikTok.

Відео чоловіків з серфінгом на озері стало неймовірно вірусним — на сторінках обох блогерів сумарно набрали майже 23 млн переглядів. На кадрах можна помітити, як фотограф з Португалії разом з другом приїхали до відомого солончака.

Далі на кадрах помітно, що Андрієн зміг пробігтися та провести невеликий віраж на воді. У своєму відео в TikTok спортсмен показав кадри з другого ракурсу, що теж ймовірно були зняті Жоау Серрао.

Тут блогер повторює ту ж механіку дій, яку видно на попередньому відео. Єдиною відмінністю є той факт, що на тлі позаду змінюється освітлення через захід сонця.

У коментарях до популярних відео, користувачі одразу впізнали озеро-солончак Уюні, розташоване в Болівії. Ці ролики були зняті в середині лютого цього року, а оприлюднені з різним інтервалом часу.

Озеро Уюні: що відомо про його феномен

Одна з найвідоміших водойм Південної Америки розташована в Болівії та має унікальну хімічну природу. Завдяки концентрації солей різних металів і особливій екології, яка скалалася тут, нині озеро вважають одним з головних світових джерел літію.

Солончак Уюні з космосу Фото: NASA

Згодом дослідники розповіли про найбільшу у світі соляну рівнину, яка часом має вигляд гігантського дзеркала. За їх розрахунками та оцінками, поверхня солончака, яка відбиває світло, настільки велика, що фактично має вигляд гігантського дзеркала, яке легко можна помітити навіть із космосу.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі висловлювали захоплення від побачених кадрів. Найбільше юзери вподобали такі репліки:

"Мій мозок просто вибухнув";

"Так виглядає інша реальність";

"Це неймовірна краса й оптична ілюзія";

"Це — епічно. Наче живеш у мріях";

"Чувак наче пливе у небі. Вау".

