За гранью иллюзии: серфер покорил озеро, в котором небо отражается в воде (видео)

Португальский фотограф Жоау Серрао приехал в Боливию с другом-серфером Андреем Разом к знаменитому озеру-солончаку Уюни в Боливии. Мужчины сняли невероятные кадры, которые приняли с восторгом в сети.

Related video

Серфер смог пробежаться по поверхности озера, а затем стать на доску, чтобы показать невероятную магию оптической иллюзии, как это видно на ролике в TikTok.

Видео мужчин с серфингом на озере стало невероятно вирусным — на страницах обоих блогеров суммарно набрали почти 23 млн просмотров. На кадрах можно заметить, как фотограф из Португалии вместе с другом приехали к известному солончаку.

Далее на кадрах заметно, что Андриен смог пробежаться и провести небольшой вираж на воде. В своем видео в TikTok спортсмен показал кадры со второго ракурса, которые тоже вероятно были сняты Жоау Серрао.

Здесь блогер повторяет ту же механику действий, которая видна на предыдущем видео. Единственным отличием является тот факт, что на фоне позади меняется освещение из-за заката.

В комментариях к популярным видео, пользователи сразу узнали озеро-солончак Уюни, расположенное в Боливии. Эти ролики были сняты в середине февраля этого года, а обнародованы с разным интервалом времени.

Озеро Уюни: что известно о его феномене

Один из самых известных водоемов Южной Америки расположен в Боливии и имеет уникальную химическую природу. Благодаря концентрации солей различных металлов и особой экологии, которая сложилась здесь, сейчас озеро считают одним из главных мировых источников лития.

Солончак Уюни из космоса Фото: NASA

Впоследствии исследователи рассказали о крупнейшей в мире соляной равнине, которая порой имеет вид гигантского зеркала. По их расчетам и оценкам, поверхность солончака, которая отражает свет, настолько велика, что фактически имеет вид гигантского зеркала, которое легко можно заметить даже из космоса.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи выражали восторг от увиденных кадров. Больше всего юзеры облюбовали такие реплики:

"Мой мозг просто взорвался";

"Так выглядит другая реальность";

"Это невероятная красота и оптическая иллюзия";

"Это — эпично. Как будто живешь в мечтах";

"Чувак как будто плывет в небе. Вау".

Ранее Фокус рассказывал, как оптическая иллюзия, известная как "расширяющаяся черная дыра", обманывает мозг человека. По оценкам ученых, лишь 80% людей испытывают этот эффект в полной мере, но причины этого остаются неизвестными.

Впоследствии стало известно, что самое большое "зеркало" на Земле видно даже из космоса. Исследователи рассказали о крупнейшей в мире соляной равнине, которая порой имеет вид гигантского зеркала.