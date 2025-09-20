Вудка ледве витримала: божевільний улов риби потрапив на камеру (відео)

Мешканець Нідерландів пішов на риболовлю та почав очікувати на здобич, посмикуючи наживку на поверхні води. Однак коли йому посміхнулася вдача, то він не міг повірити в те, яку рибину впіймає.

Чоловік написав, що не очікував побачити такий улов на власні очі, йдеться в ролику користувача в TikTok.

Ролик у мережі став дуже популярним — зібрав 33 млн переглядів і 6,6 тисячі коментарів. Сам автор вказує, що пішов на рибалку і просто очікував на якусь рибину на гачку.

"Це клювання було просто божевільним! Неймовірно, як ця щука вхопив здобич буквально в мене під ногами", — підписав своє відео голландець.

15-секундне відео починається з того, що маленька рибка підпливає до вудки чоловіка. І раптом з глибин з’являється гігантський хижак. За мить величезна щука піднімається до поверхні й миттєво хапає безтурботну здобич.

Сам автор потім виклав інше відео, в якому показав розміри здобичі. З коментарів відомо, що ролик було знято поблизу міста Утрехт в середині березня цього року.

Що кажуть в мережі

Після публікації коментарі рясніли від подиву. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ця щука просто велетенська";

"Не багато риболовних відео показують фінал — класний контент, вітаю";

"Це було одночасно красиво й жорстко";

"Найбільша щука, яку я коли-небудь бачив".

