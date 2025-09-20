Удочка еле выдержала: сумасшедший улов рыбы попал на камеру (видео)
Житель Нидерландов пошел на рыбалку и начал ожидать добычу, подергивая наживку на поверхности воды. Однако когда ему улыбнулась удача, то он не мог поверить в то, какую рыбу поймает.
Мужчина написал, что не ожидал увидеть такой улов собственными глазами, говорится в ролике пользователя в TikTok.
Ролик в сети стал очень популярным — собрал 33 млн просмотров и 6,6 тысячи комментариев. Сам автор указывает, что пошел на рыбалку и просто ожидал какую-то рыбу на крючке.
"Эта поклевка была просто сумасшедшей! Невероятно, как эта щука ухватила добычу буквально у меня под ногами", — подписал свое видео голландец.
15-секундное видео начинается с того, что маленькая рыбка подплывает к удочке мужчины. И вдруг из глубин появляется гигантский хищник. Через мгновение огромная щука поднимается к поверхности и мгновенно хватает беззаботную добычу.
Сам автор затем выложил другое видео, в котором показал размеры добычи. Из комментариев известно, что ролик был снят вблизи города Утрехт в середине марта этого года.
Что говорят в сети
После публикации комментарии пестрели от удивления. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Эта щука просто гигантская";
- "Не многие рыболовные видео показывают финал — классный контент, поздравляю";
- "Это было одновременно красиво и жестко";
- "Самая большая щука, которую я когда-либо видел".
