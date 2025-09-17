"Ніби мене зсередини вичистили": чоловік тиждень нічого не їв та описав, що відчував голодуючи

Блогер з Великої Британії Джастін Дорфф вирішив 7 днів дотримуватись найжорстокішої дієти — нічого, окрім води, не вживати, а після експерименту описав, що відбувалось з його організмом.

За тиждень Джастін схуд на 5,5 кілограмів, а об'єм його талії зменшився на 3 сантиметри, розповів він сам у своєму блозі.

Перший день голодування, за словами Джастіна, був легким. У цей період організм увійшов в стан кетозу, коли для енергії спалюється жир замість глюкози.

"Мій настрій був хорошим. Жодних серйозних позивів до їжі, майже не відчував голоду, енергії вистачало", — розповів блогер.

Але вже на другий день чоловіку стало значно гірше.

"Я почувався втомленим, з туманом у голові, нудота — класичні ознаки кетозу", — пояснив Джастін.

Ще більшого загострення та важкості експеримент набув на третій та четвертий день.

"Я прокинувся з відчуттям порожнечі, ніби мене зсередини вичистили. Мої руки й ноги були холодними та білими", — зазначив блогер, назвавши ці дні "фантастично важкими".

Саме у третій та четвертий день Джастін приймав добавки та випив "абсурдну кількість солоної води і провів годину, дивлячись у вікно".

Відновитися, за його словами, вдалося лише на 60% і все одно чоловік почувався "ніби рухається в уповільненому режимі".

А переломним став п’ятий день голодування.

"Уперше я більше думав про те, як почуваюся, ніж про те, який вигляд маю. Я вже не тримався з останніх сил через голод і бажання перекусити. У мене з’явилося море енергії, і я з легкістю тренувався", — зауважив Джастін.

Він наголосив, що цей експеримент став для нього цінною можливістю "перезавантажити тіло, розум і дух", а також відучити організм від бажання споживати фаст-фуд.

