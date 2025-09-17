"Будто меня изнутри вычистили": мужчина неделю ничего не ел и описал, что чувствовал голодая

Блогер из Великобритании Джастин Дорфф решил 7 дней придерживаться жесточайшей диеты — ничего, кроме воды, не употреблять, а после эксперимента описал, что происходило с его организмом.

За неделю Джастин похудел на 5,5 килограммов, а объем его талии уменьшился на 3 сантиметра, рассказал он сам в своем блоге.

Первый день голодания, по словам Джастина, был легким. В этот период организм вошел в состояние кетоза, когда для энергии сжигается жир вместо глюкозы.

"Мое настроение было хорошим. Никаких серьезных позывов к еде, почти не чувствовал голода, энергии хватало", — рассказал блогер.

Но уже на второй день мужчине стало значительно хуже.

"Я чувствовал себя усталым, с туманом в голове, тошнота — классические признаки кетоза", — пояснил Джастин.

Еще большего обострения и тяжести эксперимент приобрел на третий и четвертый день.

"Я проснулся с ощущением пустоты, будто меня изнутри вычистили. Мои руки и ноги были холодными и белыми", — отметил блогер, назвав эти дни "фантастически тяжелыми".

Именно в третий и четвертый день Джастин принимал добавки и выпил "абсурдное количество соленой воды и провел час, глядя в окно".

Восстановиться, по его словам, удалось лишь на 60% и все равно мужчина чувствовал себя "будто движется в замедленном режиме".

А переломным стал пятый день голодовки.

"Впервые я больше думал о том, как чувствую себя, чем о том, как выгляжу. Я уже не держался из последних сил из-за голода и желания перекусить. У меня появилось море энергии, и я с легкостью тренировался", — отметил Джастин.

Он отметил, что этот эксперимент стал для него ценной возможностью "перезагрузить тело, ум и дух", а также отучить организм от желания потреблять фаст-фуд.

