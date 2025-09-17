Три години боротьби: рибалка витягнув із моря 280-кілограмового "монстра" (фото)

Житель Норвегії Маркус Ростад зміг витягнути на вудку гігантського атлантичного блакитного тунця вагою приблизно 280 кг. На боротьбу з рибою у чоловіка пішло майже три години, а емоції, за його словами, він запам'ятає на все життя.

31-річний рибалка вирушив у морську прогулянку разом із батьком біля узбережжя Молей на південному заході Норвегії. Про це пише What's The Jam.

Маркус, який працює на харчовому виробництві та робить печінковий паштет для компанії Stabburet, зізнається, що очікував спокійного дня на воді, але отримав справжню пригоду.

"Коли блакитний тунець попався на гачок, серце забилося швидше. Кілька сотень метрів волосіні моментально злетіли з котушки, і довелося докласти всіх зусиль, щоб утримати вудку. У якийсь момент риба пішла прямо під човен, і нам довелося діяти обережно, щоб не зачепити лінію", — розповів він.

У підсумку величезну рибу вдалося підняти на борт. Маркус продав улов кільком суші-ресторанам за 2241 фунт стерлінгів (приблизно 125 тисяч гривень). Він підкреслив, що це його особистий рекорд, хоча для атлантичного блакитного тунця така вага — не рідкість.

Величезну рибу вдалося підняти на борт корабля Фото: Jam Press

Від риболовлі до особистого життя

Після рекордного улову чоловік несподівано пожартував, що тепер йому хотілося б "спіймати не тільки рибу, а й любов".

"Дехто радив мені вказати сімейний стан, і я подумав — а чому б і ні? Було б чудово зустріти милу і добру людину, яка так само любить риболовлю, як і я", — зізнався він.

Маркус зазначив, що самотність іноді дається взнаки, а риболовля могла б стати чудовим спільним хобі для майбутньої пари.

Завзятий рибалка, який мешкає в Сарпсборзі, каже, що з дитинства проводив час біля води й навчився цінувати красу природи та азарт полювання за рибою. Тепер він сподівається, що його рекордний улов стане не тільки історією для друзів, а й шансом зустріти людину, з якою можна розділити це захоплення.

