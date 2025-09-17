Три часа борьбы: рыбак вытащил из моря 280-килограммового "монстра" (фото)

Житель Норвегии Маркус Ростад смог вытащить на удочку гигантского атлантического голубого тунца весом примерно 280 кг. На борьбу с рыбой у мужчины ушло почти три часа, а эмоции, по его словам, он запомнит на всю жизнь.

31-летний рыбак отправился в морскую прогулку вместе с отцом у побережья Молей на юго-западе Норвегии. Об этом пишет What’s The Jam.

Маркус, который работает на пищевом производстве и делает печеночный паштет для компании Stabburet, признается, что ожидал спокойного дня на воде, но получил настоящее приключение.

"Когда голубой тунец попался на крючок, сердце забилось быстрее. Несколько сотен метров лески моментально слетели с катушки, и пришлось приложить все усилия, чтобы удержать удочку. В какой-то момент рыба пошла прямо под лодку, и нам пришлось действовать осторожно, чтобы не зацепить линию", — рассказал он.

В итоге огромную рыбу удалось поднять на борт. Маркус продал улов нескольким суши-ресторанам за 2241 фунт стерлингов (примерно 125 тысяч гривен). Он подчеркнул, что это его личный рекорд, хотя для атлантического голубого тунца такой вес — не редкость.

Огромную рыбу удалось поднять на борт корабля Фото: Jam Press

От рыбалки к личной жизни

После рекордного улова мужчина неожиданно пошутил, что теперь ему хотелось бы "поймать не только рыбу, но и любовь".

"Некоторые советовали мне указать семейное положение, и я подумал — а почему бы и нет? Было бы замечательно встретить милого и доброго человека, который так же любит рыбалку, как и я", — признался он.

Маркус отметил, что одиночество иногда дает о себе знать, а рыбалка могла бы стать отличным совместным хобби для будущей пары.

Заядлый рыболов, проживающий в Сарпсборге, говорит, что с детства проводил время у воды и научился ценить красоту природы и азарт охоты за рыбой. Теперь он надеется, что его рекордный улов станет не только историей для друзей, но и шансом встретить человека, с которым можно разделить это увлечение.

