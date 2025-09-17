"Було принизливо": конфлікт пасажирки та стюардес обернувся скандалом

Інцидент на борту рейсу Delta Air Lines до Сіетла викликав бурхливе обговорення в мережі. Пасажирка заявила, що її публічно звинуватили у відеодзвінку, хоча вона лише дивилася ролик в Instagram.

Історія знову підняла питання про те, як авіакомпанії справляються з суперечками з пасажирами і коли турбота про безпеку перетворюється на зайву суворість. Про це розповіла постраждала на популярному форумі Reddit.

За словами мандрівниці, під час роздачі закусок бортпровідниця запевняла, що вона брала участь у відеозв'язку. Незважаючи на те, що пасажирка показала телефон із запущеним відео, конфлікт тільки посилився. Другий член екіпажу пригрозив штрафом у розмірі 70 000 доларів.

"Я дуже спокійна людина, тому ця зустріч була вкрай незручною і принизливою", — написала пасажирка, додавши, що стюардеси не дали їй можливості порозумітися.

Delta швидко відреагувала і нарахувала жінці 10 000 бонусних миль Фото: Delta Airlines

Реакція соцмереж

Користувачі форуму стали на бік постраждалої й висловили їй підтримку в коментарях. Багато хто радив подати скаргу і вимагати компенсацію. Інші нагадали, що відеодзвінки на борту практично неможливі через слабкий Wi-Fi.

"Ваш інтернет навіть не дає змоги дивитися відео без перебоїв, який вже тут відеодзвінок", — пожартував один із коментаторів.

Пасажирка дослухалася до поради і подала офіційну скаргу. Delta швидко відреагувала і нарахувала жінці 10 000 бонусних миль.

Інцидент спричинив нову дискусію про те, як авіакомпанії мають вирішувати конфлікти з клієнтами й де проходить межа між безпекою і надмірною суворістю екіпажу.

