"Было унизительно": конфликт пассажирки и стюардесс обернулся скандалом

Инцидент на борту рейса Delta Air Lines в Сиэтл вызвал бурное обсуждение в сети. Пассажирка заявила, что ее публично обвинили в видеозвонке, хотя она лишь смотрел ролик в Instagram.

История вновь подняла вопрос о том, как авиакомпании справляются со спорами с пассажирами и когда забота о безопасности превращается в излишнюю строгость. Об этом рассказала пострадавшая на популярном форуме Reddit.

По словам путешественницы, во время раздачи закусок бортпроводница уверяла, что она участвовала в видеосвязи. Несмотря на то, что пассажирка показала телефон с запущенным видео, конфликт только усугубился. Второй член экипажа пригрозил штрафом в размере 70 000 долларов.

"Я очень спокойный человек, поэтому эта встреча была крайне неловкой и унизительной", — написала пассажирка, добавив, что стюардессы не дали ей возможности объясниться.

Delta быстро отреагировала и начислила женщине 10 000 бонусных миль Фото: Delta Airlines

Реакция соцсетей

Пользователи форума стали на сторону пострадавшей и выразили ей поддержку в комментариях. Многие советовали подать жалобу и требовать компенсацию. Другие напомнили, что видеозвонки на борту практически невозможны из-за слабого Wi-Fi.

"Ваш интернет даже не позволяет смотреть видео без перебоев, какой уж тут видеозвонок", — пошутил один из комментаторов.

Пассажирка последовала совету и подал официальную жалобу. Delta быстро отреагировала и начислила женщине 10 000 бонусных миль.

Инцидент вызвал новую дискуссию о том, как авиакомпании должны решать конфликты с клиентами и где проходит грань между безопасностью и чрезмерной строгостью экипажа.

