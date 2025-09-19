Підтримайте нас RU
Останні кадри життя стюардеси: що сталося на яхті її бойфренда (відео)

Сарм Хеслоп посміхається і керує яхтою на тлі моря
Жінку з Гартфордшира востаннє бачили в березні 2021 року | Фото: Instagram

Поліція Віргінських островів опублікувала пов'язані зі зникненням 41-річної стюардеси Сарм Хеслоп із Великої Британії кадри, яка зникла безвісти понад чотири роки тому.

Жінку з Гартфордшира востаннє бачили в березні 2021 року на острові Сент-Джон, куди вона приїхала до свого нового бойфренда Раяна Бейна. Про це пише People.

На відео, переданому BBC, видно, як Хеслоп і Бейн тримаються за руки і сідають у човен на причалі затоки Крус. За даними слідства, того вечора пара провела час у барі, після чого вирушила на яхту Бейна Siren Song. Однак час запису з камер відеоспостереження не збігається з офіційними даними Берегової охорони США: різниця становить близько години.

Хеслоп зникла, залишивши паспорт, телефон і гроші. Бейн стверджує, що його подруга могла впасти за борт уві сні і потонути, але він повідомив про її зникнення тільки через кілька годин. Пізніше він відмовив у повторному обшуку яхти і через сім місяців спробував продати судно, перейменувавши його на "Пояс Оріона". Це викликало нові підозри у слідчих.

За словами начальника поліції островів Стівена Філліпа, розслідування зайшло в глухий кут, і саме тому відеозаписи вирішили оприлюднити зараз. Влада сподівається, що хтось може помітити нові деталі.

Зникла стюардеса Сарм Хеслоп сидить на гойдалці біля моря
Сім'я Сарм не втрачає надії з'ясувати правду
Фото: Instagram

Комісар поліції Віргінських островів Маріо Брукс назвав хронологію "підозрілою" і підтвердив, що Бейн залишається головною особою, яка становить інтерес у цій справі.

Сім'я Сарм не втрачає надії з'ясувати правду. Її мати, Бренда, визнала смерть дочки, але продовжує домагатися ясності.

"Ми заслуговуємо знати, що з нею сталося. Вона була коханням усього мого життя. Я ніколи не здамся", — каже вона.

Історія зникнення британки стала основою документального фільму BBC "Зниклі безвісти в раю: У пошуках Сарм", де журналісти та експерти знову аналізують обставини трагедії та суперечності у свідченнях свідків.

