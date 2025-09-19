Останні кадри життя стюардеси: що сталося на яхті її бойфренда (відео)

Поліція Віргінських островів опублікувала пов'язані зі зникненням 41-річної стюардеси Сарм Хеслоп із Великої Британії кадри, яка зникла безвісти понад чотири роки тому.

Related video

Жінку з Гартфордшира востаннє бачили в березні 2021 року на острові Сент-Джон, куди вона приїхала до свого нового бойфренда Раяна Бейна. Про це пише People.

На відео, переданому BBC, видно, як Хеслоп і Бейн тримаються за руки і сідають у човен на причалі затоки Крус. За даними слідства, того вечора пара провела час у барі, після чого вирушила на яхту Бейна Siren Song. Однак час запису з камер відеоспостереження не збігається з офіційними даними Берегової охорони США: різниця становить близько години.

Хеслоп зникла, залишивши паспорт, телефон і гроші. Бейн стверджує, що його подруга могла впасти за борт уві сні і потонути, але він повідомив про її зникнення тільки через кілька годин. Пізніше він відмовив у повторному обшуку яхти і через сім місяців спробував продати судно, перейменувавши його на "Пояс Оріона". Це викликало нові підозри у слідчих.

За словами начальника поліції островів Стівена Філліпа, розслідування зайшло в глухий кут, і саме тому відеозаписи вирішили оприлюднити зараз. Влада сподівається, що хтось може помітити нові деталі.

Сім'я Сарм не втрачає надії з'ясувати правду Фото: Instagram

Комісар поліції Віргінських островів Маріо Брукс назвав хронологію "підозрілою" і підтвердив, що Бейн залишається головною особою, яка становить інтерес у цій справі.

Сім'я Сарм не втрачає надії з'ясувати правду. Її мати, Бренда, визнала смерть дочки, але продовжує домагатися ясності.

"Ми заслуговуємо знати, що з нею сталося. Вона була коханням усього мого життя. Я ніколи не здамся", — каже вона.

Історія зникнення британки стала основою документального фільму BBC "Зниклі безвісти в раю: У пошуках Сарм", де журналісти та експерти знову аналізують обставини трагедії та суперечності у свідченнях свідків.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила у відпустку, а повернувшись виявила "зруйнований будинок". Мирна поїздка до родичів обернулася кошмаром для мешканки Бенда, штат Орегон (США). Повернувшись додому після двох тижнів відпустки, Мелані Карбін виявила розгромлене житло і постраждалих тварин.

Також стало відомо, що сім'я прокинулася і побачила чужий автомобіль у своїй вітальні. Господарі дивом залишилися цілими. Порушника заарештували за небезпечне водіння, викрадення машини та керування без документів.