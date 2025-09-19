Последние кадры жизни стюардессы: что случилось на яхте ее бойфренда (видео)

Полиция Виргинских островов опубликовала связанные с исчезновением 41-летней стюардессы Сарм Хеслоп из Великобритании кадры, которая пропала без вести более четырех лет назад.

Related video

Женщину из Хартфордшира последний раз видели в марте 2021 года на острове Сент-Джон, куда она приехала к своему новому бойфренду Райану Бэйну. Об этом пишет People.

На видео, переданном BBC, видно, как Хеслоп и Бэйн держатся за руки и садятся в лодку на причале залива Крус. По данным следствия, в тот вечер пара провела время в баре, после чего отправилась на яхту Бэйна Siren Song. Однако время записи с камер видеонаблюдения не совпадает с официальными данными Береговой охраны США: разница составляет около часа.

Хеслоп исчезла, оставив паспорт, телефон и деньги. Бэйн утверждает, что его подруга могла упасть за борт во сне и утонуть, но он сообщил о ее пропаже только спустя несколько часов. Позднее он отказал в повторном обыске яхты и через семь месяцев попытался продать судно, переименовав его в "Пояс Ориона". Это вызвало новые подозрения у следователей.

По словам начальника полиции островов Стивена Филлипа, расследование зашло в тупик, и именно поэтому видеозаписи решили обнародовать сейчас. Власти надеются, что кто-то может заметить новые детали.

Семья Сарм не теряет надежды выяснить правду Фото: Instagram

Комиссар полиции Виргинских островов Марио Брукс назвал хронологию "подозрительной" и подтвердил, что Бэйн остается главным лицом, представляющим интерес в этом деле.

Семья Сарм не теряет надежды выяснить правду. Ее мать, Бренда, признала смерть дочери, но продолжает добиваться ясности.

"Мы заслуживаем знать, что с ней произошло. Она была любовью всей моей жизни. Я никогда не сдамся", — говорит она.

История исчезновения британки стала основой документального фильма BBC "Пропавшие без вести в раю: В поисках Сарм", где журналисты и эксперты вновь анализируют обстоятельства трагедии и противоречия в показаниях свидетелей.

