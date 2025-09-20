Символ розкоші чи жорстокість: люди були шоковані, коли дізналися, як насправді добувають ікру (відео)

Виробництво ікри виявилося зовсім не таким вишуканим, як багато хто звик думати.

Related video

Символ розкоші та гастрономічної витонченості на ділі має куди менш гламурне походження, що наочно показав новий вірусний ролик у соцмережах. Кадри показав користувач Cjay у соціальній мережі X.

На кадрах зафіксовано момент, як рибу розрізають, щоб дістати ікру. Користувачі соцмереж масово зізнавалися, що довгий час вважали подібні історії вигадкою, а побачене назвали "огидним".

"Я думав, що це жарт, коли почув про це в дитинстві", — написав один із коментаторів.

Інші додавали: "Просто пряма грубість — і відразу на тарілку?"

Як розповіли інші користувачі, традиційно видобуток ікри пов'язаний з убивством риби і ручним її витяганням. Існують і "невбивчі" методи, проте багато виробників продовжують використовувати класичний спосіб, вважаючи його більш якісним.

Раніше Фокус повідомляв, як чоловік закинув вудку прямо з квартири і зловив рибу. Рибалка просто закинув вудку зі своєї квартири, розташованої прямо над водоймою, і дочекався улову, лежачи на ліжку.

Згодом стало відомо, що дід натрапив на таємничий корабель-привид під час риболовлі з онуком. Томас Петерсон вважає, що йому може бути близько 150 років.