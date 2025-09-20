Символ роскоши или жестокость: люди были в шоке, когда узнали, как на самом деле добывают икру (видео)

Производство икры оказалось совсем не таким изысканным, как многие привыкли думать.

Символ роскоши и гастрономической утонченности на деле имеет куда менее гламурное происхождение, что наглядно показал новый вирусный ролик в соцсетях. Кадры показал пользователь Cjay в социальной сети X.

На кадрах зафиксирован момент, как рыбу разрезают, чтобы достать икру. Пользователи соцсетей массово признавались, что долгое время считали подобные истории выдумкой, а увиденное назвали "отвратительным".

"Я думал, что это шутка, когда услышал об этом в детстве", — написал один из комментаторов.

Другие добавляли: "Просто прямая грубость — и сразу на тарелку?"

Как рассказали другие пользователи, традиционно добыча икры связана с убийством рыбы и ручным ее извлечением. Существуют и "безубийственные" методы, однако многие производители продолжают использовать классический способ, считая его более качественным.

