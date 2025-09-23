Вантажівка потрапила в ДТП: автомагістраль засипало тисячами цукерок M&M's (фото)

В американському штаті Нью-Джерсі сталася курйозна ДТП, у якій вантажівка перекинулася на магістралі та перекрила рух. Коли на місце події прибули аварійні служби, тої їх очікував "солодкий сюрприз".

На місці події з причепа машини висипалися тисячі упаковок відомих шоколадних цукерок M&M's, йдеться у повідомленні місцевих рятувальників у Facebook.

За даними служби порятунку, водій вантажівки з шоколадом зіткнувся з іншою машиною на узбіччі, що призвело до розсипання вантажу по дорозі. Після чого на місці події спалахнула пожежа, а водії не зазнали серйозних травм і не потребували допомоги медиків.

ДТП розсипала коробки зі смаколиком Фото: Facebook Вміст причепа опинився на магістралі Фото: Facebook

Сам інцидент 15 вересня близько 22:20 на трасі Interstate 80 поблизу Knowlton Township. Місцева влада закрила всі смуги у західному напрямку на понад дві години, поки цукерки прибирали з дороги.

Рятувальники завершили всі роботи після опівночі та передали справи місцевих правоохоронцям. Наразі поліція проводить розслідування інциденту і хто був причетним до зіткнення.

Реакція соцмереж

У коментарях до фотографій пресслужби рятувальників, місцеві не стримувалися в бажанні пожартувати. Найбільше коментаторам сподобалися такі репліки:

"Чи потрібні добровольці, щоб прибрати цей безлад, лол";

"Сподіваюся, ніхто не має алергії на арахіс";

"От дивлюся і думаю — влаштуватися на роботу водієм і перевозити M&M’s?";

"Коли люди запитають, що спричинило Великий дефіцит арахісових M&M’s 2025 року, історики вкажуть на цю подію";

"Шоколадно-арахісовий апокаліпсис. Ну що, Нью-Джерсі, готуйся".

