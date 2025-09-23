Грузовик попал в ДТП: автомагистраль засыпало тысячами конфет M&M's (фото)

В американском штате Нью-Джерси произошло курьезное ДТП, в котором грузовик перевернулся на магистрали и перекрыл движение. Когда на место происшествия прибыли аварийные службы, то их ожидал "сладкий сюрприз".

Related video

На месте происшествия из прицепа машины высыпались тысячи упаковок известных шоколадных конфет M&M's, говорится в сообщении местных спасателей в Facebook.

По данным службы спасения, водитель грузовика с шоколадом столкнулся с другой машиной на обочине, что привело к рассыпанию груза по дороге. После чего на месте происшествия вспыхнул пожар, а водители не получили серьезных травм и не нуждались в помощи медиков.

ДТП рассыпала коробки со сладостями Фото: Facebook Содержимое прицепа оказалось на магистрали Фото: Facebook

Сам инцидент 15 сентября около 22:20 на трассе Interstate 80 вблизи Knowlton Township. Местные власти закрыли все полосы в западном направлении более чем на два часа, пока конфеты убирали с дороги.

Спасатели завершили все работы после полуночи и передали дела местных правоохранителям. Сейчас полиция проводит расследование инцидента и кто был причастен к столкновению.

Реакция соцсетей

В комментариях к фотографиям пресс-службы спасателей, местные не сдерживались в желании пошутить. Больше всего комментаторам понравились такие реплики:

"Нужны добровольцы, чтобы убрать этот беспорядок, лол";

"Надеюсь, никто не имеет аллергии на арахис";

"Вот смотрю и думаю — устроиться на работу водителем и перевозить M&M's?";

"Когда люди спросят, что вызвало Великий дефицит арахисовых M&M's в 2025 году, историки укажут на это событие";

"Шоколадно-арахисовый апокалипсис. Ну что, Нью-Джерси, готовься".

Ранее Фокус сообщал, как в центре одного индийского города перевернулся грузовик с ценным товаром. После ДТП местные начали активно собирать рассыпанные плоды, что вызвало резко негативную реакцию среди пользователей Интернета.

Впоследствии стало известно, что полиция перекрыла одну из ключевых дорог из-за вишни. Причиной тому стало "липкое и опасное" шоссе после того, как ранее здесь перевернулся грузовик с черешнями.