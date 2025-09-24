Магазини на кожному кроці: соцмережі обговорюють незвичний "культ" у британському селі (фото)
У британському Норфолку невелике село Ховетон опинилося в центрі уваги після того, як відео про нього стало вірусним у TikTok. Туристи були здивовані тим, що майже кожен магазин, заклад чи навіть парковка в селі належать мережі під назвою "Roys", і порівняли це з атмосферою вигаданого "культу".
За інформацією The Sun, ролик зняв 29-річний мешканець Лондона, який приїхав на весілля разом зі своїм другом. Опинившись у Ховетоні, вони побачили десятки об’єктів, що мали однакову назву, і почали жартувати, що потрапили у "село Роїв", де панує лише один бренд. Незвична концентрація вивісок створила у відвідувачів відчуття сюрреалізму, а атмосфера нагадала сюжет комедійного фільму "Гарячий пушок", у якому життя мешканців контролювалося задля досягнення ідеальної гармонії
Феномен, який так здивував туристів, має глибоке історичне коріння. Компанія Roys була заснована ще у 1895 році братами Альфредом і Арнольдом Роями після того, як у сусідньому Колтішеллі звільнилося приміщення магазину. Вже через чотири роки підприємці відкрили новий заклад у Ховетоні, і саме він став основою майбутньої торговельної імперії. Протягом понад 130 років бізнес залишався у руках родини, розвивався та розширювався, і нині охоплює не лише традиційний універмаг, а й продуктовий хол, магазин іграшок, садовий центр, відділ товарів для дому, дві парковки та автозаправну станцію у сусідньому Вроксемі.
Попри те, що населення Ховетона становить лише близько 2000 осіб, бренд "Roys" фактично визначає вигляд та ритм життя села. Для місцевих жителів він є невід’ємною частиною повсякденності, адже у цих магазинах можна придбати практично все — від хліба і фруктів до садових інструментів, побутових речей чи навіть сувенірів. Багато хто з мешканців зазначає, що без "Roys" громада втратила б головну торговельну опору, а туристи спеціально приїжджають сюди, щоб здійснити покупки, особливо напередодні різдвяних свят, коли мережа пропонує широкий вибір сезонних товарів.
Місцеві підприємці також визнають вплив компанії на життя села. Зокрема, деякі власники бізнесів вважають "Roys" дуже сильним конкурентом, але водночас наголошують, що це приклад добре організованого сімейного бізнесу з доброзичливим персоналом та стабільною репутацією. Для багатьох мешканців Roys перетворилася не просто на мережу магазинів, а на символ стабільності, який задає тон розвитку всієї громади.
Водночас туристи, які вперше потрапляють у Ховетон, сприймають ситуацію інакше. У коментарях під вірусним відео користувачі TikTok писали, що відчули себе так, ніби потрапили у вигаданий "Roys town", де все підпорядковано одній назві, і навіть порівнювали це із сатиричним образом з фільму "Гарячий пушок". Дехто зізнавався, що надмірна присутність одного бренду викликає легке занепокоєння, але більшість коментаторів відзначала унікальність і навіть комічність цього явища.
Нагадаємо, що у Великій Британії 88-річна Джин Флік ночує в наметі через побоювання, що її будинок скоро завалиться в море.
Також Фокус писав, що британка в пошуках додаткового простору у своєму домі, замість переїзду, вирішила використати старий сарай і перетворила його на затишну кімнату для гостей та усамітнення.