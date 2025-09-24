Магазини на кожному кроці: соцмережі обговорюють незвичний "культ" у британському селі (фото)

У британському Норфолку невелике село Ховетон опинилося в центрі уваги після того, як відео про нього стало вірусним у TikTok. Туристи були здивовані тим, що майже кожен магазин, заклад чи навіть парковка в селі належать мережі під назвою "Roys", і порівняли це з атмосферою вигаданого "культу".

Related video

За інформацією The Sun, ролик зняв 29-річний мешканець Лондона, який приїхав на весілля разом зі своїм другом. Опинившись у Ховетоні, вони побачили десятки об’єктів, що мали однакову назву, і почали жартувати, що потрапили у "село Роїв", де панує лише один бренд. Незвична концентрація вивісок створила у відвідувачів відчуття сюрреалізму, а атмосфера нагадала сюжет комедійного фільму "Гарячий пушок", у якому життя мешканців контролювалося задля досягнення ідеальної гармонії

Феномен, який так здивував туристів, має глибоке історичне коріння. Компанія Roys була заснована ще у 1895 році братами Альфредом і Арнольдом Роями після того, як у сусідньому Колтішеллі звільнилося приміщення магазину. Вже через чотири роки підприємці відкрили новий заклад у Ховетоні, і саме він став основою майбутньої торговельної імперії. Протягом понад 130 років бізнес залишався у руках родини, розвивався та розширювався, і нині охоплює не лише традиційний універмаг, а й продуктовий хол, магазин іграшок, садовий центр, відділ товарів для дому, дві парковки та автозаправну станцію у сусідньому Вроксемі.

Парковки "Roys" у селі Ховетон Фото: The Sun

Попри те, що населення Ховетона становить лише близько 2000 осіб, бренд "Roys" фактично визначає вигляд та ритм життя села. Для місцевих жителів він є невід’ємною частиною повсякденності, адже у цих магазинах можна придбати практично все — від хліба і фруктів до садових інструментів, побутових речей чи навіть сувенірів. Багато хто з мешканців зазначає, що без "Roys" громада втратила б головну торговельну опору, а туристи спеціально приїжджають сюди, щоб здійснити покупки, особливо напередодні різдвяних свят, коли мережа пропонує широкий вибір сезонних товарів.

Садовий центр "Roys" у селі Ховетон Фото: The Sun

Місцеві підприємці також визнають вплив компанії на життя села. Зокрема, деякі власники бізнесів вважають "Roys" дуже сильним конкурентом, але водночас наголошують, що це приклад добре організованого сімейного бізнесу з доброзичливим персоналом та стабільною репутацією. Для багатьох мешканців Roys перетворилася не просто на мережу магазинів, а на символ стабільності, який задає тон розвитку всієї громади.

Водночас туристи, які вперше потрапляють у Ховетон, сприймають ситуацію інакше. У коментарях під вірусним відео користувачі TikTok писали, що відчули себе так, ніби потрапили у вигаданий "Roys town", де все підпорядковано одній назві, і навіть порівнювали це із сатиричним образом з фільму "Гарячий пушок". Дехто зізнавався, що надмірна присутність одного бренду викликає легке занепокоєння, але більшість коментаторів відзначала унікальність і навіть комічність цього явища.

Нагадаємо, що у Великій Британії 88-річна Джин Флік ночує в наметі через побоювання, що її будинок скоро завалиться в море.

Також Фокус писав, що британка в пошуках додаткового простору у своєму домі, замість переїзду, вирішила використати старий сарай і перетворила його на затишну кімнату для гостей та усамітнення.