Магазины на каждом шагу: соцсети обсуждают необычный "культ" в британской деревне (фото)

В британском Норфолке небольшая деревня Ховетон оказалась в центре внимания после того, как видео о ней стало вирусным в TikTok. Туристы были удивлены тем, что почти каждый магазин, заведение или даже парковка в селе принадлежат сети под названием "Roys", и сравнили это с атмосферой вымышленного "культа".

По информации The Sun, ролик снял 29-летний житель Лондона, который приехал на свадьбу вместе со своим другом. Оказавшись в Ховетоне, они увидели десятки объектов, имеющих одинаковое название, и начали шутить, что попали в "деревню Роев", где царит только один бренд. Необычная концентрация вывесок создала у посетителей ощущение сюрреализма, а атмосфера напомнила сюжет комедийного фильма "Горячий пушок", в котором жизнь жителей контролировалась для достижения идеальной гармонии

Феномен, который так удивил туристов, имеет глубокие исторические корни. Компания Roys была основана еще в 1895 году братьями Альфредом и Арнольдом Роями после того, как в соседнем Колтишелле освободилось помещение магазина. Уже через четыре года предприниматели открыли новое заведение в Ховетоне, и именно оно стало основой будущей торговой империи. В течение более 130 лет бизнес оставался в руках семьи, развивался и расширялся, и сейчас охватывает не только традиционный универмаг, но и продуктовый холл, магазин игрушек, садовый центр, отдел товаров для дома, две парковки и автозаправочную станцию в соседнем Вроксеме.

Парковки "Roys" в селе Ховетон Фото: The Sun

Несмотря на то, что население Ховетона составляет всего около 2000 человек, бренд "Roys" фактически определяет вид и ритм жизни села. Для местных жителей он является неотъемлемой частью повседневности, ведь в этих магазинах можно приобрести практически все — от хлеба и фруктов до садовых инструментов, бытовых вещей или даже сувениров. Многие из жителей отмечают, что без "Roys" община потеряла бы главную торговую опору, а туристы специально приезжают сюда, чтобы совершить покупки, особенно накануне рождественских праздников, когда сеть предлагает широкий выбор сезонных товаров.

Садовый центр "Roys" в селе Ховетон Фото: The Sun

Местные предприниматели также признают влияние компании на жизнь села. В частности, некоторые владельцы бизнесов считают "Roys" очень сильным конкурентом, но в то же время отмечают, что это пример хорошо организованного семейного бизнеса с доброжелательным персоналом и стабильной репутацией. Для многих жителей Roys превратилась не просто в сеть магазинов, а в символ стабильности, который задает тон развитию всей общины.

В то же время туристы, которые впервые попадают в Ховетон, воспринимают ситуацию иначе. В комментариях под вирусным видео пользователи TikTok писали, что почувствовали себя так, будто попали в вымышленный "Roys town", где все подчинено одному названию, и даже сравнивали это с сатирическим образом из фильма "Горячий пушок". Некоторые признавались, что чрезмерное присутствие одного бренда вызывает легкое беспокойство, но большинство комментаторов отмечали уникальность и даже комичность этого явления.

