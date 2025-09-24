Лишила тривожне послання: пасажирка круїзного лайнера зникла безвісти на Карибах (фото)

47-річна пасажирка круїзного лайнера Carnival Horizon Джессіка Коллінз зникла безвісти на острові Бонайре в Карибському морі. Коли член екіпажу намагався з нею зв'язатися, вона відповіла, що "не хоче, щоб її знайшли".

Джессіка Коллінз на четвертий день своєї відпустки на круїзному лайнері зійшла з корабля з більшою частиною своїх речей під час запланованої зупинки на Бонайре, і відтоді її ніхто не бачив уже протягом тижня, пише 23 вересня LADbible. Представники Carnival Cruise у своїй заяві для PEOPLE повідомили, що зникла пасажирка висадилася з усіма своїми речами в рюкзаку, залишивши чайові для персоналу та записку з подякою.

Пізніше Джессіка написала члену команди круїзного лайнера, що намагався з нею зв'язатися, повідомлення, в якому запевнила, що перебуває у безпеці, та сказала, що не хоче, щоб її шукали чи зв'язувалися з нею знову.

"Хоча ми співпрацюємо з місцевою владою, ця гостя, видно, навмисно вжила заходів, щоб залишитися на самоті", — сказали в Carnival Cruise.

Попри повідомлення Коллінз, поліція поспілкувалася з членом її родини та дійшла висновку, що немає достатніх доказів її перебування в безпеці. Востаннє її місцеперебування вдалося відстежити близько 15:15 17 вересня — відтоді сліди жінки зникли.

Поліція Бонайре опублікувало світлини зниклої пасажирки з сірим рюкзаком на спині, вдягненої в джинсові шорти та світлу футболку.

Площа острова Бонайре становить близько 280 квадратних кілометрів, і його можна об'їхати за чотири години, тож поліція може незабаром знайти Джессіку.

Також журналісти зазначили, що інцидент на Carnival Horizon стався за кілька місяців після виходу документального фільму Netflix про Емі Бредлі. Вона зникла безвісти на круїзному лайнері Royal Caribbean у 1998 році, і відтоді про неї нічого не відомо.

