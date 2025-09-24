Оставила тревожное послание: пассажирка круизного лайнера пропала без вести на Карибах (фото)

47-летняя пассажирка круизного лайнера Carnival Horizon Джессика Коллинз пропала без вести на острове Бонайре в Карибском море. Когда член экипажа пытался с ней связаться, она ответила, что "не хочет, чтобы ее нашли".

Джессика Коллинз на четвертый день своего отпуска на круизном лайнере сошла с корабля с большей частью своих вещей во время запланированной остановки на Бонайре, и с тех пор ее никто не видел уже в течение недели, пишет 23 сентября LADbible. Представители Carnival Cruise в своем заявлении для PEOPLE сообщили, что пропавшая пассажирка высадилась со всеми своими вещами в рюкзаке, оставив чаевые для персонала и записку с благодарностью.

Позже Джессика написала члену команды круизного лайнера, который пытался с ней связаться, сообщение, в котором заверила, что находится в безопасности, и сказала, что не хочет, чтобы ее искали или связывались с ней снова.

"Хотя мы сотрудничаем с местными властями, эта гостья, видно, намеренно приняла меры, чтобы остаться в одиночестве", — сказали в Carnival Cruise.

Несмотря на сообщение Коллинз, полиция пообщалась с членом ее семьи и пришла к выводу, что нет достаточных доказательств ее пребывания в безопасности. Последний раз ее местонахождение удалось отследить около 15:15 17 сентября — с тех пор следы женщины исчезли.

Полиция Бонайре опубликовало фотографии пропавшей пассажирки с серым рюкзаком на спине, одетой в джинсовые шорты и светлую футболку.

Пассажирка круизного лайнера сошла на острове Бонайре и пропала без вести Фото: People

Площадь острова Бонайре составляет около 280 квадратных километров, и его можно объехать за четыре часа, поэтому полиция может вскоре найти Джессику.

Также журналисты отметили, что инцидент на Carnival Horizon произошел через несколько месяцев после выхода документального фильма Netflix об Эми Брэдли. Она пропала без вести на круизном лайнере Royal Caribbean в 1998 году, и с тех пор о ней ничего не известно.

Пассажирка лайнера Carnival Horizon пропала без вести на острове в Карибском море Фото: Getty Images

