Загадка для туристів: чому майже всі магазини в сусідніх селах з однаковою назвою

На краю Норфолкських заток, у селах Рексем і Ховетон (Велика Британія), туристи стикаються з незвичайним феноменом: майже всі магазини тут носять назву Roys.

Універмаг, продуктовий, магазин іграшок, аптека, квітковий і садовий центри, навіть автозаправка і парковка із зарядкою для електромобілів — усе під брендом Roys. Про це пише Daily Mail.

У соцмережах гуляє жарт, що приїжджі ніби потрапляють у "секту Роя". Так, турист із Північної Ірландії Гарет Кларк зняв відео для TikTok і вигукнув: "Хто такий Рой і чому він володіє всім?" Ролик став вірусним.

Як з'ясувалося, Рой — зовсім не одна людина, а прізвище місцевої сім'ї, яка понад 130 років керує бізнесом у Норфолку і Саффолку. Мережу заснували брати Арнольд і Альфред Рой, а сьогодні нею керують їхні онуки Ед і Пол Рой.

Наразі діє 12 магазинів Roys, з них п'ять — у Рексемі. Асортимент включає понад 70 000 найменувань товарів, серед яких значну частину займають продукти від більш ніж 100 місцевих постачальників. Річний оборот компанії становить близько 56 мільйонів фунтів стерлінгів.

Магазин іграшок Roys Toy Фото: Daily Mail

54-річний Пол Рой в інтерв'ю Daily Mail розповів, що мережа тримається на традиційних цінностях:

жодних роботів і кас самообслуговування;

живе спілкування з клієнтами;

ставка на місцеві продукти і довгострокові відносини з постачальниками.

"Ми стоїмо на плечах наших предків. Це сімейний бізнес, і ми намагаємося залучати місцеву громаду. Людям подобається те, що ми робимо", — зазначив Пол Рой.

Сім'я Рой понад 130 років управляє бізнесом у Норфолку та Саффолку Фото: Daily Mail

Для жителів Рексема магазини Roys давно стали частиною повсякденного життя і навіть спогадів дитинства.

"Дуже приємно, коли тебе обслуговує жива людина", — каже 42-річна мешканка Вікторія. "Ми приходимо сюди двічі-тричі на тиждень", — додає акушерка Лора, мати двох дітей.

Туристи теж підхопили "брендовий культ", адже у продажу з'явилися навіть футболки з логотипом Roys.

Видання зазначає, що попри непросту ситуацію в британському роздробі, Roys продовжує зростати. Місцеві називають компанію "істинно британською", а для туристів поїздка в "село Роя" стає окремим пунктом маршруту Норфолкськими Бродсами.

