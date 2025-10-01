Загадка для туристів: чому майже всі магазини в сусідніх селах з однаковою назвою
На краю Норфолкських заток, у селах Рексем і Ховетон (Велика Британія), туристи стикаються з незвичайним феноменом: майже всі магазини тут носять назву Roys.
Універмаг, продуктовий, магазин іграшок, аптека, квітковий і садовий центри, навіть автозаправка і парковка із зарядкою для електромобілів — усе під брендом Roys. Про це пише Daily Mail.
У соцмережах гуляє жарт, що приїжджі ніби потрапляють у "секту Роя". Так, турист із Північної Ірландії Гарет Кларк зняв відео для TikTok і вигукнув: "Хто такий Рой і чому він володіє всім?" Ролик став вірусним.
Як з'ясувалося, Рой — зовсім не одна людина, а прізвище місцевої сім'ї, яка понад 130 років керує бізнесом у Норфолку і Саффолку. Мережу заснували брати Арнольд і Альфред Рой, а сьогодні нею керують їхні онуки Ед і Пол Рой.
Наразі діє 12 магазинів Roys, з них п'ять — у Рексемі. Асортимент включає понад 70 000 найменувань товарів, серед яких значну частину займають продукти від більш ніж 100 місцевих постачальників. Річний оборот компанії становить близько 56 мільйонів фунтів стерлінгів.
54-річний Пол Рой в інтерв'ю Daily Mail розповів, що мережа тримається на традиційних цінностях:
- жодних роботів і кас самообслуговування;
- живе спілкування з клієнтами;
- ставка на місцеві продукти і довгострокові відносини з постачальниками.
"Ми стоїмо на плечах наших предків. Це сімейний бізнес, і ми намагаємося залучати місцеву громаду. Людям подобається те, що ми робимо", — зазначив Пол Рой.
Для жителів Рексема магазини Roys давно стали частиною повсякденного життя і навіть спогадів дитинства.
"Дуже приємно, коли тебе обслуговує жива людина", — каже 42-річна мешканка Вікторія. "Ми приходимо сюди двічі-тричі на тиждень", — додає акушерка Лора, мати двох дітей.
Туристи теж підхопили "брендовий культ", адже у продажу з'явилися навіть футболки з логотипом Roys.
Видання зазначає, що попри непросту ситуацію в британському роздробі, Roys продовжує зростати. Місцеві називають компанію "істинно британською", а для туристів поїздка в "село Роя" стає окремим пунктом маршруту Норфолкськими Бродсами.
