Загадка для туристов: почему почти все магазины в соседних деревнях с одинаковым названием
На краю Норфолкских заливов, в деревнях Рексем и Ховетон (Великобритания), туристы сталкиваются с необычным феноменом: почти все магазины здесь носят название Roys.
Универмаг, продуктовый, магазин игрушек, аптека, цветочный и садовый центры, даже автозаправка и парковка с зарядкой для электромобилей — все под брендом Roys. Об этом пишет Daily Mail.
В соцсетях гуляет шутка, что приезжие будто попадают в "секту Роя". Так, турист из Северной Ирландии Гарет Кларк снял видео для TikTok и воскликнул: "Кто такой Рой и почему он владеет всем?" Ролик стал вирусным.
Как выяснилось, Рой — вовсе не один человек, а фамилия местной семьи, которая более 130 лет управляет бизнесом в Норфолке и Саффолке. Сеть была основана братьями Арнольдом и Альфредом Рой, а сегодня ею руководят их внуки Эд и Пол Рой.
Сейчас действует 12 магазинов Roys, из них пять — в Рексеме. Ассортимент включает более 70 000 наименований товаров, среди которых значительную часть занимают продукты от более чем 100 местных поставщиков. Годовой оборот компании составляет около 56 миллионов фунтов стерлингов.
54-летний Пол Рой в интервью Daily Mail рассказал, что сеть держится на традиционных ценностях:
- никаких роботов и касс самообслуживания;
- живое общение с клиентами;
- ставка на местные продукты и долгосрочные отношения с поставщиками.
"Мы стоим на плечах наших предков. Это семейный бизнес, и мы стараемся вовлекать местное сообщество. Людям нравится то, что мы делаем", — отметил Пол Рой.
Для жителей Рексема магазины Roys давно стали частью повседневной жизни и даже воспоминаний детства.
"Очень приятно, когда тебя обслуживает живой человек", — говорит 42-летняя жительница Виктория. "Мы приходим сюда два-три раза в неделю", — добавляет акушерка Лора, мать двоих детей.
Туристы тоже подхватили "брендовый культ", ведь в продаже появились даже футболки с логотипом Roys.
Издание отмечает, что несмотря на непростую ситуацию в британской рознице, Roys продолжает расти. Местные называют компанию "истинно британской", а для туристов поездка в "деревню Роя" становится отдельным пунктом маршрута по Норфолкским Бродсам.
Ранее Фокус сообщал, что девушка покорила гору, чтобы сделать "идеальное фото", но все пошло не по плану. 28-летняя путешественница из Великобритании Лора Митчелл решила взойти на одну из вершин в национальном парке Гантриш (Швейцария), но вместо ожидаемых захватывающих пейзажей она увидела стадо коз.
Также стало известно, что блогер показал "самое дешевое съемное жилье". Испанский путешественник Начо Барруэко остановился в комнате за 2 евро (около 96 гривен) за ночь в Бангкоке, Таиланд.