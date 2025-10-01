Загадка для туристов: почему почти все магазины в соседних деревнях с одинаковым названием

На краю Норфолкских заливов, в деревнях Рексем и Ховетон (Великобритания), туристы сталкиваются с необычным феноменом: почти все магазины здесь носят название Roys.

Универмаг, продуктовый, магазин игрушек, аптека, цветочный и садовый центры, даже автозаправка и парковка с зарядкой для электромобилей — все под брендом Roys. Об этом пишет Daily Mail.

В соцсетях гуляет шутка, что приезжие будто попадают в "секту Роя". Так, турист из Северной Ирландии Гарет Кларк снял видео для TikTok и воскликнул: "Кто такой Рой и почему он владеет всем?" Ролик стал вирусным.

Как выяснилось, Рой — вовсе не один человек, а фамилия местной семьи, которая более 130 лет управляет бизнесом в Норфолке и Саффолке. Сеть была основана братьями Арнольдом и Альфредом Рой, а сегодня ею руководят их внуки Эд и Пол Рой.

Сейчас действует 12 магазинов Roys, из них пять — в Рексеме. Ассортимент включает более 70 000 наименований товаров, среди которых значительную часть занимают продукты от более чем 100 местных поставщиков. Годовой оборот компании составляет около 56 миллионов фунтов стерлингов.

Магазин игрушек Roys Toy Фото: Daily Mail

54-летний Пол Рой в интервью Daily Mail рассказал, что сеть держится на традиционных ценностях:

никаких роботов и касс самообслуживания;

живое общение с клиентами;

ставка на местные продукты и долгосрочные отношения с поставщиками.

"Мы стоим на плечах наших предков. Это семейный бизнес, и мы стараемся вовлекать местное сообщество. Людям нравится то, что мы делаем", — отметил Пол Рой.

Семья Рой более 130 лет управляет бизнесом в Норфолке и Саффолке Фото: Daily Mail

Для жителей Рексема магазины Roys давно стали частью повседневной жизни и даже воспоминаний детства.

"Очень приятно, когда тебя обслуживает живой человек", — говорит 42-летняя жительница Виктория. "Мы приходим сюда два-три раза в неделю", — добавляет акушерка Лора, мать двоих детей.

Туристы тоже подхватили "брендовый культ", ведь в продаже появились даже футболки с логотипом Roys.

Издание отмечает, что несмотря на непростую ситуацию в британской рознице, Roys продолжает расти. Местные называют компанию "истинно британской", а для туристов поездка в "деревню Роя" становится отдельным пунктом маршрута по Норфолкским Бродсам.

