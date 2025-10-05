Рибалка зняв на відео битву з гігантом, а потім показав свій неймовірний улов (відео)

Відомий блогер з США Джеймс Віллі, відомий як North Star Fishing, приїхав до греблі в штат Айова, щоби впіймати найдокучливішого "монстра" для місцевої екосистеми. Чоловіку довелося проявити всі навички для вилову рибини.

Він додає, що саме товстолобик вважає найбільш проблемою рибою, адже вона завдала значної шкоди екосистемам США, повідомляє TCD.

Джеймс ловить товстолоба (дивитися з 09:30)

"Це товстолобик вагою 50 фунтів, і він офіційно визнаний найбільш інвазивною рибою у США", — розповів блогер.

Він показав свій величезний улов і пояснив, чому ловля цього виду важлива для довкілля. За словами чоловіка, кожна впіймана риба допомагає екосистемам.

Виявилося, що це тип риби практично захопив місцеві водойми, а тому місцевий Департамент природних ресурсів Айови закликає рибалок активно ловити товстолобиків. Тому блогер вирішив використати вказаний прийом — взяв з собою спеціальні потрійні гачки.

"Завдяки особливій будові рота товстолобики легко всмоктують зоопланктон і водорості, випереджаючи місцеві види риб у боротьбі за їжу. Проте виловлених товстолобиків можна використати як наживку на сома або ж приготувати з них суп", — пишуть журналісти.

Джеймсу знадобилося лише два закидання, щоб зловити "найбільшу рибу в його житті" — що ще раз підтверджує, наскільки поширений цей вид. Загальна вага річкового монстра склала майже 50 фунтів (майже 22,7 кг).

Реакція соцмереж

Глядачі в соцмережах відзначали гігантські розміри риби, вітаючи Джейса з таким уловом. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це як битися з машиною";

"Джеймс справді молодчина. Правда, довелося повозитися з цим монстром";

"Чорт забирай, я думав, що він зірветься з гачка. На щастя, улов вийшов удалим";

"У нас в Юті теж дозволяють його ловити та не повертати у воду. Зробили з його вдома класну юшку на велику компанію".

